Муратоглу о дисквалификации Халеп: «Не верю, что ITIA пыталось докопаться до истины в деле Симоны»

Тренер Симоны Халеп Патрик Муратоглу отреагировал на дисквалификацию румынки.

«Не могу поверить, что ITIA приняло такое решение по делу Симоны. Я чрезвычайно шокирован, как и был ранее шокирован методами и поведением организации, которая должна справедливо относиться к игрокам и пытаться установить истину.

1. ‎Я уверен в честности Симоны и не сомневаюсь, что она никогда не принимала никаких запрещенных препаратов.

2. Я просидел вместе с ней все два дня слушаний и НЕ МОГУ поверить, что трибунал принял такое решение на основании тех доказательств и аргументов, которые я услышал.

3. Процесс велся абсолютно несправедливо по отношению к Симоне.

4. Надеюсь, Симона обжалует это решение в CAS – единственном трибунале, не контролируемом ITIA.

Я не верю, что ITIA пыталось докопаться до истины в деле Симоны, и считаю, что они вели себя с ней абсолютно непозволительно. Надеюсь, WTA, ATP и PTPA сделают все возможное, чтобы изменить систему, которая разрушает карьеры невинных людей»‎, – написал Муратоглу.

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