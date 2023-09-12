WTA о решении по делу Халеп: «Очень важно, чтобы игроки знали правила Теннисной антидопинговой программы и им следовали»
WTA отреагировала на вердикт по допинговому делу Симоны Халеп.
Румынку дисквалифицировали до октября 2026 года.
«Очень важно, чтобы игроки знали правила Теннисной антидопинговой программы (TADP) и им следовали. Независимый трибунал вынес вердикт по делу Симоны, и в соответствии с TADP это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде. WTA поддержит решения, принятые в ходе этого процесса, и продолжит внимательно следить за развитием событий».
https://youtu.be/a3h7IamCkJ8?si=K4zPYcKSOrC2XccT