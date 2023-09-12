WTA о решении по делу Халеп: «Очень важно, чтобы игроки знали правила Теннисной антидопинговой программы и им следовали»

Теги допинг WTA Симона Халеп Теннис

WTA отреагировала на вердикт по допинговому делу Симоны Халеп.

Румынку дисквалифицировали до октября 2026 года.

«Очень важно, чтобы игроки знали правила Теннисной антидопинговой программы (TADP) и им следовали. Независимый трибунал вынес вердикт по делу Симоны, и в соответствии с TADP это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде. WTA поддержит решения, принятые в ходе этого процесса, и продолжит внимательно следить за развитием событий».

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4 комментария

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Генадий Адамов
Справедливость восторжествовала, а как она на Шарапову кричала, и врала до последнего, думала, что поверят, надо отобрать всё призовые, прежде чем других обвинять, не надо самой втихаря допинг жрать
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Ответ Stas Salesov
Нужен и яркий пример для ATP, я бы даже сказал, Величайший..
Ты про Надаля? Он же уже закончил кажется
+4
-2
+2
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Stas Salesov
Нужен и яркий пример для ATP, я бы даже сказал, Величайший..
+4
-3
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Йенс Мустерманн
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Тебя посодют, а ты не воруй.
https://youtu.be/a3h7IamCkJ8?si=K4zPYcKSOrC2XccT
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