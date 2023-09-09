Медведев о том, что чаще обыгрывает Джоковича, когда тот занимает первую строчку рейтинга: «В воскресенье мне будет все равно, первый он или второй»

Даниил Медведев прокомментировал статистику личных встреч с Новаком Джоковичем.

В личке серб ведет 9:5, но все пять матчей Медведев выиграл, когда Джокович был первой ракеткой мира.

«Забавная статистика, потому что пока он еще не №1. Но если шутить на эту тему, то я буду думать: «Так, в понедельник он станет первым, получается, мне как будто играть с первой ракеткой мира».

Вообще, я не знаю, почему такая статистика. Не думаю, что это как-то связано с тем, что происходит в матчах. Как я уже сказал, в воскресенье мне будет все равно, первый он или второй. Это Новак Джокович, и я хочу его обыграть».

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