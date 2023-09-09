Медведев о том, что чаще обыгрывает Джоковича, когда тот занимает первую строчку рейтинга: «В воскресенье мне будет все равно, первый он или второй»

Теги Новак Джокович US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал статистику личных встреч с Новаком Джоковичем.

В личке серб ведет 9:5, но все пять матчей Медведев выиграл, когда Джокович был первой ракеткой мира.

«Забавная статистика, потому что пока он еще не №1. Но если шутить на эту тему, то я буду думать: «Так, в понедельник он станет первым, получается, мне как будто играть с первой ракеткой мира».

Вообще, я не знаю, почему такая статистика. Не думаю, что это как-то связано с тем, что происходит в матчах. Как я уже сказал, в воскресенье мне будет все равно, первый он или второй. Это Новак Джокович, и я хочу его обыграть».

😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Миронов
какие ещё приметы надо преодолеть?
1.ещё не выигрывал турнир 2 раза ( все 20 титулов разные)...
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Stavrogin
С чем связано?
Наверное с давлением на 1ю ракетку и мотивацией соперников обыграть именно 1ю ракетку.
Меду как, нравилось играть в статусе 1й ракетки в прошлом году?)
Чёт вроде не особо)
Все хотят твой скальп)
Скорее выдохнул, когда перестал быть)
А кто-то годами в таком статусе играет)
Даже подсчёт всегда ведут, сколько игрок обыграл номера 1.
Не зря Надаль всегда говорил, даже будучи 1й ракеткой, что он " ай эм намбер ту".
Мастер снятия давления
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
Отличный настрой, сегодня отдохнуть, а завтра опять божить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кагов
Даня 5 раз обыгрывал Ноле когда тот был намбеван.
И ещё раз когда не намбеван.
Всего 6 раз.
Болеем за седьмой!
А Джокович опять намбеван!
Наверняка в сезоне это их не последняя встреча, У Дани будут ещё попытки победить намбевана, а может и самому вернуться на первую строчку!
Болеем за Даню!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
M a y h e M
Имхо, Медведев фаворит финала. На Шлеме он только Надаля не может обыграть. Хотя я уверен что Медведев образца вчерашнего матча с Алькарасом вынес бы и Надаля
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crestbook
Ответ Nikolay Stavrogin
С чем связано? Наверное с давлением на 1ю ракетку и мотивацией соперников обыграть именно 1ю ракетку. Меду как, нравилось играть в статусе 1й ракетки в прошлом году?) Чёт вроде не особо) Все хотят твой скальп) Скорее выдохнул, когда перестал быть) А кто-то годами в таком статусе играет) Даже подсчёт всегда ведут, сколько игрок обыграл номера 1. Не зря Надаль всегда говорил, даже будучи 1й ракеткой, что он " ай эм намбер ту". Мастер снятия давления
Не связано ни с чем, кроме случайности)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Ответ Кагов
Даня 5 раз обыгрывал Ноле когда тот был намбеван. И ещё раз когда не намбеван. Всего 6 раз. Болеем за седьмой! А Джокович опять намбеван! Наверняка в сезоне это их не последняя встреча, У Дани будут ещё попытки победить намбевана, а может и самому вернуться на первую строчку! Болеем за Даню!!!
Официально он только с понедельника первый будет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий