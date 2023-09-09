Медведев о том, что чаще обыгрывает Джоковича, когда тот занимает первую строчку рейтинга: «В воскресенье мне будет все равно, первый он или второй»
Даниил Медведев прокомментировал статистику личных встреч с Новаком Джоковичем.
В личке серб ведет 9:5, но все пять матчей Медведев выиграл, когда Джокович был первой ракеткой мира.
«Забавная статистика, потому что пока он еще не №1. Но если шутить на эту тему, то я буду думать: «Так, в понедельник он станет первым, получается, мне как будто играть с первой ракеткой мира».
Вообще, я не знаю, почему такая статистика. Не думаю, что это как-то связано с тем, что происходит в матчах. Как я уже сказал, в воскресенье мне будет все равно, первый он или второй. Это Новак Джокович, и я хочу его обыграть».
😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
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1.ещё не выигрывал турнир 2 раза ( все 20 титулов разные)...
Наверное с давлением на 1ю ракетку и мотивацией соперников обыграть именно 1ю ракетку.
Меду как, нравилось играть в статусе 1й ракетки в прошлом году?)
Чёт вроде не особо)
Все хотят твой скальп)
Скорее выдохнул, когда перестал быть)
А кто-то годами в таком статусе играет)
Даже подсчёт всегда ведут, сколько игрок обыграл номера 1.
Не зря Надаль всегда говорил, даже будучи 1й ракеткой, что он " ай эм намбер ту".
Мастер снятия давления
И ещё раз когда не намбеван.
Всего 6 раз.
Болеем за седьмой!
А Джокович опять намбеван!
Наверняка в сезоне это их не последняя встреча, У Дани будут ещё попытки победить намбевана, а может и самому вернуться на первую строчку!
Болеем за Даню!!!