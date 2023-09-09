Медведев о финале против Джоковича: «Сложность в том, что он выиграл 23 «Больших шлема». А я всего один»

Даниил Медведев прокомментировал финал US Open против Новака Джоковича.

Он ответил на вопрос, в чем сложность этого матча.

«Сложность в том, что он выиграл 23 «Больших шлема» (усмехается). А я всего один.

Когда я его здесь обыграл, мне удалось сыграть лучше самого себя. И нужно сделать это снова. Другого пути нет».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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