Медведев о финале против Джоковича: «Сложность в том, что он выиграл 23 «Больших шлема». А я всего один»

Теги Новак Джокович US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал финал US Open против Новака Джоковича.

Он ответил на вопрос, в чем сложность этого матча.

«Сложность в том, что он выиграл 23 «Больших шлема» (усмехается). А я всего один.

Когда я его здесь обыграл, мне удалось сыграть лучше самого себя. И нужно сделать это снова. Другого пути нет».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей
Даня одержал великую победу. Лучший матч в его жизни, серьезно. Даже победа двухлетней давности в финале меркнет

Теперь восстановиться! Все шансы с Ноле будут. Но главную победу Даня одержал, он понял, что может обыгрывать Карлоса, да и вообще посрамил всех, кто поголовно в него не верил

Великий Даня. Абсолютно великий
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus Varro
Новак очень силён, но не выглядит непобедимым. Равные шансы в финале.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr_ h2o
Ответ Андрей
Даня одержал великую победу. Лучший матч в его жизни, серьезно. Даже победа двухлетней давности в финале меркнет Теперь восстановиться! Все шансы с Ноле будут. Но главную победу Даня одержал, он понял, что может обыгрывать Карлоса, да и вообще посрамил всех, кто поголовно в него не верил Великий Даня. Абсолютно великий
Примерно таких же мыслей придерживался, но все таки ту победу поставлю чуть выше. Шлем есть шлем, а с учетом соперника тот матч имел возможно ключевую важность и не проиграй Даня потом Надалю возможно бы уже имел и 3 шлема. Но эта победа важнейшая для будущего, он с ней получил огромную уверенность, которую теперь с него долго не выбить
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr_ h2o
Ирония в том, что за твой один шлем Новак скорее всего 2 других бы отдал :)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igor nn
Ответ Андрей
Даня одержал великую победу. Лучший матч в его жизни, серьезно. Даже победа двухлетней давности в финале меркнет Теперь восстановиться! Все шансы с Ноле будут. Но главную победу Даня одержал, он понял, что может обыгрывать Карлоса, да и вообще посрамил всех, кто поголовно в него не верил Великий Даня. Абсолютно великий
матч с Рафой в первом финале на US Open был не хуже..5 сетов и борьба..Рафа с трудом победил тогда почти еще нонейма..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Czarn
Даня, давай! Верим! 😄 С победой, крутая была игра!😄
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Теннис Сандгрен
Ответ Kironbet
Оч спорно. Сделать календарный в обмен на лидерство по шлемам в туре? Такой уже был один- Лейвер, кому он интересен?
Лейвер интересен всему теннисному миру
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЭЮЯ
Ответ Андрей
Даня одержал великую победу. Лучший матч в его жизни, серьезно. Даже победа двухлетней давности в финале меркнет Теперь восстановиться! Все шансы с Ноле будут. Но главную победу Даня одержал, он понял, что может обыгрывать Карлоса, да и вообще посрамил всех, кто поголовно в него не верил Великий Даня. Абсолютно великий
нет, не меркнет. тот матч был лучшим и еще долго им останется. он тогда действительно сыграл великолепно, не дал Джоковичу ни малейшего шанса, если не считать небольшой провал в третьем сете при счете 5-2. а в целом, хорошо подавал, атаковал, вынуждал Джоку ошибаться. таким собранным я его видел в матче с ним пожалуй всего лишь раз - в этом году в Дубае. но ценность матчей, конечно, несопоставима.
ну и главное, вновь и вновь я убеждаюсь, какая же у людей короткая память) сегодня был хороший матч от Дани, но не лучший. лучший надо сыграть завтра.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kironbet
Ответ mr_ h2o
Ирония в том, что за твой один шлем Новак скорее всего 2 других бы отдал :)
Оч спорно. Сделать календарный в обмен на лидерство по шлемам в туре? Такой уже был один- Лейвер, кому он интересен?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kironbet
Ответ Теннис Сандгрен
Лейвер интересен всему теннисному миру
Только в контексте того, что никто это повторить пока не смог. Но в теннисе много всяких уникальных штучек, которые никто не смог повторить и вряд ли сможет, тот же рекорд Рафы на РГ…..
Но если сравнивать рекордсменов по шлемам- гонка только у Новака с самим собой осталась.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valenchinche
Ответ Теннис Сандгрен
Лейвер интересен всему теннисному миру
ну уж не преувеличивайте. он конечно легенда, но интересен он толтко изза имиджа. был бы он как Маргарет Корт, противником западных ценностей, его бы уже 100 раз забыли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valenchinche
Ответ Kironbet
Только в контексте того, что никто это повторить пока не смог. Но в теннисе много всяких уникальных штучек, которые никто не смог повторить и вряд ли сможет, тот же рекорд Рафы на РГ….. Но если сравнивать рекордсменов по шлемам- гонка только у Новака с самим собой осталась.
не только с собой, но и с будущим. выиграть как можно больше шлемов, чтоб никакие Алькарасы не обогнали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий