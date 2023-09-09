Медведев о финале против Джоковича: «Сложность в том, что он выиграл 23 «Больших шлема». А я всего один»
Даниил Медведев прокомментировал финал US Open против Новака Джоковича.
Он ответил на вопрос, в чем сложность этого матча.
«Сложность в том, что он выиграл 23 «Больших шлема» (усмехается). А я всего один.
Когда я его здесь обыграл, мне удалось сыграть лучше самого себя. И нужно сделать это снова. Другого пути нет».
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Теперь восстановиться! Все шансы с Ноле будут. Но главную победу Даня одержал, он понял, что может обыгрывать Карлоса, да и вообще посрамил всех, кто поголовно в него не верил
Великий Даня. Абсолютно великий
ну и главное, вновь и вновь я убеждаюсь, какая же у людей короткая память) сегодня был хороший матч от Дани, но не лучший. лучший надо сыграть завтра.
Но если сравнивать рекордсменов по шлемам- гонка только у Новака с самим собой осталась.