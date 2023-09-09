Медведев об опыте финала US Open-2021: «Нужно понимать, что Новак после поражений никогда не остается прежним. Вот почему у него 23 «Больших шлема»

Теги Новак Джокович US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, как будет готовиться к финалу US Open.

– Вы не новичок в финалах «Больших шлемов». Есть ли у вас определенные ритуалы перед этим?

– Ничего особенно. Я бы сказал – нет, все-таки нет. У меня будет тренировка в то же время, что и обычно – не из-за суеверий, а потому что хорошо бы выспаться, но при этом оставить свободное время вечером.

Так что нет, я просто буду делать все то же самое. Это психологическая подготовка, ты как будто отправляешься на войну. Ты хочешь бороться до конца, хочешь победить – только так нужно выходить на финал «Большого шлема».

– Как вы будете использовать финал 2021 года против Новака для своей психологической подготовки? Как он, по вашему мнению, повлияет на вас в воскресном матче?

– Думаю, есть только один способ это использовать. Как я уже сказал, нужно понимать, что Новак после поражений никогда не остается прежним. Он другой. Просто у него другая психология. Вот почему у него 23 «Больших шлема», много «Мастерсов» и недель на первой строчке рейтинга. 

Так что я должен использовать это, зная, что он будет в 10 раз лучше, чем был в тот день. И мне нужно быть в 10 раз лучше, чем я был в тот день, если я хочу его обыграть. Это то, что я постараюсь сделать.

😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12

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5 комментариев

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Alex Lamm
На самом деле интересно будет посмотреть еще и потому, что к первому финалу откровенно неготов оказался Медведев, ко второму - Джокович. А завтра оба начнут при прочих равных.
+5
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Коэн Варвар
С Джоковичем Даньке нужно показать всё, что он может и еще немного удачи!
+4
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kustodievka
За прекрасную игру и море эмоций! Пусть победит сильнейший, оба достойны) Говорю как болельщик Даниила 😄
+1
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Доминатор Тим
Монструозен
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инок
Даня играл по чемпионски, не истерил, не спорил - ни на кого не срывался - просто гонял испанца туда-сюда. Удачи Медведеву в финале!
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