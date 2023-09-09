Медведев 15-й раз сыграет с Джоковичем. Он победил его в финале US Open-2021

Теги Новак Джокович US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев и Новак Джокович разыграют титул на US Open. Это будет их 15-я встреча.

В целом Джокович ведет 9:5. На харде – 8:4. Последний матч остался за Медведевым – 6:4, 6:4 в полуфинале в Дубае в этом году.

Они третий раз встретятся в финале турнира «Большого шлема». Медведев выиграл на US Open-2021, а Джокович – на Australian Open в том же году.

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67 комментариев

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mr_ h2o
Для Дани это важнейшая победа в карьере (не считая финала победного шлема). Надаль его сломал в финале АО и даже успешное начало года не давала ощущения его возвращения, а поражения от Алькараса в течении года говорило, что он еще не вернулся. И эта победа это его возвращение. Он пошел вабанк (ровно так же как и с Джоковичем в 2021) . Он вел 2-0 и в 4 сете с брейком и флешбеки Надаля думаю в его голове всплывали. И он все это преодолел. Показав характер, который отличает игрока топ-10 от чего-то большего. Я думаю не так важно как сложиться финал. Джокович заканчивается и самый свой важный матч Даня у него забрал. Главное, что Даня обыграл Алькараса, с которым ближайшие лет 5 сможет побороться за свое наследие. Спасибо за эту игру!
+35
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+35
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Tun
Оголоонь! Бесконечный брейк в мемориз
+23
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+22
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Eddenonkas
Удачи Дане. Удачи Ноле. Но, какая же публика в Нью-Йорке, стыд просто.
+25
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+21
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milya ololo
угарно если US Open выиграет русский и белоруска хаха
+21
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+20
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Aibek Mak
Кто бы не выиграл этот титул я буду рад за обоих. Конечно я болею за Новака но то что сделал Даня и с какой сетки вышел в финал это конечно топ
+20
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+19
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Садковский Ян
Даниил просто красавчик. Русско-сербский финал это хорошо. Удачи
+16
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+16
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Егор Логвинов
Делай красиво! Как в 2021 году, Даня!
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Andragon
Даня красавчик! Лучший его теннис я видел именно сейчас. Бери свой второй шлем! 👏🏻👏🏻👏🏻
+16
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Ivan Ermolenko
Хорошо на скайспортс сказали после очередного из вытащенных безнадёжных мячей: 2/3 земли покрыто водой, остальное покрывает Даниил Медведев
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igor nn
Ответ Eddenonkas
Удачи Дане. Удачи Ноле. Но, какая же публика в Нью-Йорке, стыд просто.
Публика огонь была и Даня ее похвалил..Весь матч они хлопали на каждый хороший розыгрыш обоих парней..Только испортили испанские ребята ухающие в конце 4 сета на решающей подаче.
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Dullee Blogondy
будет уроком для Карлоса. недооценил Даню сегодня после легких побед над ним в начале года. нельзя так проваливать первые два сета, непростительно, можно и отхватить и отхватил в итоге. теперь хватит ли у Дани сил на Джоковича. Карлос хоть и проиграл, но непрост клиент, он как тореадор с быком работает, мучает соперника, берет на измор, истощает энергию. Даня сегодня марафон отбегал будь здоров. надеюсь, силы еще есть. плюс Джокович наверняка помнит профуканный Календарный, который был почти в кармане, хочет реванш. будет женю рвать, тут как пить дать. финалы хорошие в этот раз получились. без бледных чешек у женщин и Джока/Медведь или Джока/Карлос в любом случае супер финалы оба получались.
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Serik Alik
Ответ mr_ h2o
Для Дани это важнейшая победа в карьере (не считая финала победного шлема). Надаль его сломал в финале АО и даже успешное начало года не давала ощущения его возвращения, а поражения от Алькараса в течении года говорило, что он еще не вернулся. И эта победа это его возвращение. Он пошел вабанк (ровно так же как и с Джоковичем в 2021) . Он вел 2-0 и в 4 сете с брейком и флешбеки Надаля думаю в его голове всплывали. И он все это преодолел. Показав характер, который отличает игрока топ-10 от чего-то большего. Я думаю не так важно как сложиться финал. Джокович заканчивается и самый свой важный матч Даня у него забрал. Главное, что Даня обыграл Алькараса, с которым ближайшие лет 5 сможет побороться за свое наследие. Спасибо за эту игру!
Да, полностью согласен. Этот матч придаст невероятную уверенность как в финале, так и в следующих матчах с Карлосом. Я не просто рад я счастлив за Даню, за то, что все так сложилось.
Но все же не соглашусь с тем, что финал не важен. Даня обыграл его в 21, нало пробовать обыгрывать и в этот раз. Если подача будет также хороша, я бы сказал, шансы 50/50. У Джоковича не было ещё соперников такого уровня, как Даниил. Шелтоны, Фрицы и другие - это так, прогулка пешком
+11
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+10
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Александр Романов
Заткнул пиндосов !!!
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-1
+9
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Андрей Судалин
Никому пока не удавалось обыграть на одном ТБШ Алькараса (= Надаля) и Джоковича. Может быть в воскресенье наконец это увидим. А что, а вдруг?
+9
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hh88_88
Хоронили Даню всем спортсом перед матчем.
+8
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Serik Alik
У Новака не было соперников на этом шлеме, особенно, такого калибра, как Даниил. Будет сложно обоим. За Даню!
+8
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Philipp
Что еще лишний раз доказывает что Медведев по менталитету настоящий русский. Если есть настрой и желание взять реванш-с трудом, на нитке но делает
+13
-5
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Serik Alik
ДОМООООЙ! ДАНЯ - ГЕНИЙ! САМАЯ ВАЖНАЯ ПОБЕДА СЕЗОНА, ЕЩЁ И НАД АЛЬКАРАСОМ! +100500 К УВЕРЕННОСТИ! КРАСАВЧИК!!!!!
+7
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+7
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N.S.A.8.5
Медведев больше заслужил Шлем, всё таки у Джоковича сетка слишком лёгкая была.
+6
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Sergey Bochkov
Карась успешно поджарен 😊
+6
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Gertrud
Ответ mr_ h2o
Для Дани это важнейшая победа в карьере (не считая финала победного шлема). Надаль его сломал в финале АО и даже успешное начало года не давала ощущения его возвращения, а поражения от Алькараса в течении года говорило, что он еще не вернулся. И эта победа это его возвращение. Он пошел вабанк (ровно так же как и с Джоковичем в 2021) . Он вел 2-0 и в 4 сете с брейком и флешбеки Надаля думаю в его голове всплывали. И он все это преодолел. Показав характер, который отличает игрока топ-10 от чего-то большего. Я думаю не так важно как сложиться финал. Джокович заканчивается и самый свой важный матч Даня у него забрал. Главное, что Даня обыграл Алькараса, с которым ближайшие лет 5 сможет побороться за свое наследие. Спасибо за эту игру!
Соглашусь со всем кроме игрока топ 10, Даня уже довольно долго топ3😉
+6
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Gertrud
Ответ Buharoid
Какого Женю будет рвать Джокович?
Кафельникова
+6
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Alex1893
Конечно, Даня больше заслужил титул, прошел через трудную сетку. У Джока же из топ-20 был один полудохлый Фриц.
+5
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+4
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Генадий Адамов
не писал комменты, смотрел, болел, дрожал, но наш Медведь карася дожал и ! сожрал! Теперь предстоит эпический финал между Даней и Ноле, что ещё может быть лучше и более. Уверен будет сложный финал, Новак хорош и надёжен, а Даня силён и беспощаден!!!
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RoyalSpirit:
Отомстил за Вимбелдон Карасю, красавчик
+4
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