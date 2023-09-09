Медведев 15-й раз сыграет с Джоковичем. Он победил его в финале US Open-2021
Даниил Медведев и Новак Джокович разыграют титул на US Open. Это будет их 15-я встреча.
В целом Джокович ведет 9:5. На харде – 8:4. Последний матч остался за Медведевым – 6:4, 6:4 в полуфинале в Дубае в этом году.
Они третий раз встретятся в финале турнира «Большого шлема». Медведев выиграл на US Open-2021, а Джокович – на Australian Open в том же году.
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Но все же не соглашусь с тем, что финал не важен. Даня обыграл его в 21, нало пробовать обыгрывать и в этот раз. Если подача будет также хороша, я бы сказал, шансы 50/50. У Джоковича не было ещё соперников такого уровня, как Даниил. Шелтоны, Фрицы и другие - это так, прогулка пешком