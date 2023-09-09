Медведев 15-й раз сыграет с Джоковичем. Он победил его в финале US Open-2021

и разыграют титул на . Это будет их 15-я встреча.

В целом Джокович ведет 9:5. На харде – 8:4. Последний матч остался за Медведевым – 6:4, 6:4 в полуфинале в Дубае в этом году.

Они третий раз встретятся в финале турнира «Большого шлема». Медведев выиграл на US Open-2021, а Джокович – на в том же году.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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