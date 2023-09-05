Медведев о том, что Рублев – крестный его дочери: «Мы очень близко дружим. И он религиозный»

Теги US Open ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал о своих отношениях с Андреем Рублевым.

Они сыграют друг с другом в четвертьфинале US Open

– Думаю, мы очень близкие друзья. У нас прекрасные отношения. Даже если на корте мы неуступчивые соперники, можем поругаться или поспорить, это не влияет на наши отношения. Мы очень близки. У нас много, скажем так, общих интересов.

Замечательно иметь такого человека в туре, потому что иногда это непросто. Ты путешествуешь, путешествуешь, путешествуешь. Иметь такого друга – это здорово.

Больше нечего добавить. Но опять же, на корте мы оба хотим победить. Послезавтра мы не будем друзьями.

– Вы сделали Андрея крестным отцом своей дочери. Легко ли было принять это решение?

– Честно говоря, да, потому что, как я уже сказал, мы очень близки. Мне не нравится словосочетание «лучший друг», потому что у меня много лучших друзей, много приятелей.

Он добрый, мы очень близко дружим. И он религиозный, что важно для крестного отца. Так что это было довольно легкое решение.

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22 комментария

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берде
Ответ Zhodino Poliklinika
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Он экзорцист! Попутно из себя же демонов изгоняет!
+34
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kustodievka
Каждый раз умиляюсь, когда вижу статьи/новости про близкую дружбу Медведева и Рублёва))
+27
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Код да Винчи
Ответ Zhodino Poliklinika
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Это он пытается убить в себе дьявола его же оружием.
+25
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Матвей Суицидин
Ответ Railway/
Не представляю, что они будут чувствовать, играя друг против друга. Но здесь я больше за Андрея. Ему победа нужнее. Да и не замахнуться ли на титул, в конце концов. Было бы эпично!
пусть победит сильнейший, оба в хорошей форме
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encaro_one
Пишите уже новости: "Алькарас принял загадочную таблетку во время матча. Теперь его обвиняют в допинге"
https://twitter.com/Radovan33936785/status/1698039235326943613
+8
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Valery24
Ответ encaro_one
Пишите уже новости: "Алькарас принял загадочную таблетку во время матча. Теперь его обвиняют в допинге" https://twitter.com/Radovan33936785/status/1698039235326943613
Про Джоковича уже минут через 5 была бы новость здесь
+11
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Angry_bear
Дружат - это прекрасно...) Жаль только, что в полуфинал USO должен выйти только один из друзей(((
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4sxcv2ksjg
С его сочетанием имени и фамилии быть религиозным предопределено)
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Генадий Адамов
Ответ encaro_one
Пишите уже новости: "Алькарас принял загадочную таблетку во время матча. Теперь его обвиняют в допинге" https://twitter.com/Radovan33936785/status/1698039235326943613
я вот не сомневаюсь, что он на ферме, да и выглядит не совсем по годам
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Большой Сэми
Ответ Zhodino Poliklinika
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ох уж эта идеализация верующих
грехих других судить упорно рветесь, начните со своих, до других не доберетесь
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Rodgeras
Ответ Zhodino Poliklinika
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Я знаю говорящих всегда чистых матом, но могу спокойно и за мылом в бане наклонится и спиной к спине в драке с ними встать.
И знаю истинно "верующих", не вылазющих из церкви, постящихся и не сквернословищих. С которыми срать на одном гектаре не сяду.
Не в этом дело.
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encaro_one
Ответ Railway/
Не представляю, что они будут чувствовать, играя друг против друга. Но здесь я больше за Андрея. Ему победа нужнее. Да и не замахнуться ли на титул, в конце концов. Было бы эпично!
Чтобы замахнуться на титул, нужно пройти Алькараса и Новака. Для Рублева нереально, нужно чтобы и того и другого выбили другие. Что тоже нереально.
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justbored
Ответ Zhodino Poliklinika
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Не согрешишь - не покаешься.
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Railway/
Ответ encaro_one
Чтобы замахнуться на титул, нужно пройти Алькараса и Новака. Для Рублева нереально, нужно чтобы и того и другого выбили другие. Что тоже нереально.
Как минимум, интересно посмотреть на Андрея против Карлоса. В чем Медведев ему уступает мы уже видели. А у Андрея более силовой теннис. В этом он похож на Синнера, который как раз для Алькараса не самый простой соперник.
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Nastya163
Жалко, что вышли друг на друга. Скорее всего матч будет тяжелым и долгим. И в итоге победитель будет уставший в игре с Алькарасом. В любом случае удачи им, пусть сыграют в лучший свой теннис, а победит сильнейший
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encaro_one
Ответ Zhodino Poliklinika
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С такой фамилией простительно.
Павел Груздев, что сейчас близок к признанию святым исповедником, тоже мат за матом в быту использовал.
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Crestbook
Ответ Rodgeras
Я знаю говорящих всегда чистых матом, но могу спокойно и за мылом в бане наклонится и спиной к спине в драке с ними встать. И знаю истинно "верующих", не вылазющих из церкви, постящихся и не сквернословищих. С которыми срать на одном гектаре не сяду. Не в этом дело.
Это как с дедом, что пил-курил, до 100 лет прожил. Понятно, что курить и материться плохо, но бывают пьющие и курящие долгожители, а также матерящиеся приличные люди. Но как исключение)
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Aibek Mak
Ответ Railway/
Не представляю, что они будут чувствовать, играя друг против друга. Но здесь я больше за Андрея. Ему победа нужнее. Да и не замахнуться ли на титул, в конце концов. Было бы эпично!
Как мне кажется против Карлоса шансов больше у Медведева
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romancureman
Ответ Aibek Mak
Как мне кажется против Карлоса шансов больше у Медведева
против Карлоса ни у кого, а если его выбьют, то Медведев умеет переигрывать Новака в академики
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Eugenie Nation
Ох уж этот религиозный шведский ночной клуб, где отдыхал после Баштада Рублев. Там наверное еще и религиозный алкоголь был, с религиозными голыми девушками
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