Медведев о том, что Рублев – крестный его дочери: «Мы очень близко дружим. И он религиозный»
Даниил Медведев рассказал о своих отношениях с Андреем Рублевым.
Они сыграют друг с другом в четвертьфинале US Open.
– Думаю, мы очень близкие друзья. У нас прекрасные отношения. Даже если на корте мы неуступчивые соперники, можем поругаться или поспорить, это не влияет на наши отношения. Мы очень близки. У нас много, скажем так, общих интересов.
Замечательно иметь такого человека в туре, потому что иногда это непросто. Ты путешествуешь, путешествуешь, путешествуешь. Иметь такого друга – это здорово.
Больше нечего добавить. Но опять же, на корте мы оба хотим победить. Послезавтра мы не будем друзьями.
– Вы сделали Андрея крестным отцом своей дочери. Легко ли было принять это решение?
– Честно говоря, да, потому что, как я уже сказал, мы очень близки. Мне не нравится словосочетание «лучший друг», потому что у меня много лучших друзей, много приятелей.
Он добрый, мы очень близко дружим. И он религиозный, что важно для крестного отца. Так что это было довольно легкое решение.
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грехих других судить упорно рветесь, начните со своих, до других не доберетесь
И знаю истинно "верующих", не вылазющих из церкви, постящихся и не сквернословищих. С которыми срать на одном гектаре не сяду.
Не в этом дело.
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