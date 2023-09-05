Медведев о том, что Рублев – крестный его дочери: «Мы очень близко дружим. И он религиозный»

Даниил Медведев рассказал о своих отношениях с Андреем Рублевым.

Они сыграют друг с другом в четвертьфинале US Open.

– Думаю, мы очень близкие друзья. У нас прекрасные отношения. Даже если на корте мы неуступчивые соперники, можем поругаться или поспорить, это не влияет на наши отношения. Мы очень близки. У нас много, скажем так, общих интересов.

Замечательно иметь такого человека в туре, потому что иногда это непросто. Ты путешествуешь, путешествуешь, путешествуешь. Иметь такого друга – это здорово.

Больше нечего добавить. Но опять же, на корте мы оба хотим победить. Послезавтра мы не будем друзьями.

– Вы сделали Андрея крестным отцом своей дочери. Легко ли было принять это решение?

– Честно говоря, да, потому что, как я уже сказал, мы очень близки. Мне не нравится словосочетание «лучший друг», потому что у меня много лучших друзей, много приятелей.

Он добрый, мы очень близко дружим. И он религиозный, что важно для крестного отца. Так что это было довольно легкое решение.

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