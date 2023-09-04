Рублев о том, будет ли смотреть матч Медведева: «Если он будет играть, когда я буду ужинать – ни за что»

Андрей Рублев прокомментировал выход в четвертьфинал US Open.

Он обыграл Джека Дрэйпера – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

«С первого розыгрыша я очень хорошо чувствовал мяч. Джек тоже играл хорошо. Но мне удалось сделать брейк.

И я решил, что даже если начну проигрывать, надо делать матч как можно более длинным – потому что тогда я смогу вытянуть его за счет физики. Ведь Джек только возвращается после травмы.

И в четвертом сете Джек устал, играл не так. Мне удалось добавить скорости и закончить матч».

Также Рублев ответил, будет ли смотреть матч Даниила Медведева. Если тот обыграет Алекса де Минаура, то они с Рублевым встретятся в четвертьфинале.

«Все зависит от того, когда он будет играть. Если когда я буду ужинать – ни за что. Если позже, когда я буду в номере – то посмотрю».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе