Рублев об отношениях с Медведевым: «Мы уже почти как семья, потому что я крестный отец его дочери»

Теги US Open ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал отношения с Даниилом Медведевым.

Они могут встретиться в четвертьфинале US Open, если Медведев обыграет Алекса де Минаура.

«Мы уже почти как семья, потому что я крестный отец его дочери.

Конечно, мы построили отношения на теннисе, но сейчас они больше тенниса. Мы знакомы лет с шести. У нас отличные отношения.

Он очень честный, очень спокойный. С ним очень легко общаться. Он очень скромный.

В то же время он очень веселый. Проводить с ним время всегда весело».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RG26
Ждёт Андрюха кума в 1/4
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий