Рублев об отношениях с Медведевым: «Мы уже почти как семья, потому что я крестный отец его дочери»
Андрей Рублев прокомментировал отношения с Даниилом Медведевым.
Они могут встретиться в четвертьфинале US Open, если Медведев обыграет Алекса де Минаура.
«Мы уже почти как семья, потому что я крестный отец его дочери.
Конечно, мы построили отношения на теннисе, но сейчас они больше тенниса. Мы знакомы лет с шести. У нас отличные отношения.
Он очень честный, очень спокойный. С ним очень легко общаться. Он очень скромный.
В то же время он очень веселый. Проводить с ним время всегда весело».
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