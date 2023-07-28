Радукану встречается с сыном американского миллиардера и PR-директора Dior
Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану, сейчас восстанавливающаяся после операций, встречается с выпускником Стэнфорда Карло Агостинелли.
22-летний Агостинелли, бывший игрок сборной Стэнфорда по футболу, – сын американского миллиардера Роберта Агостинелли, однажды пытавшегося купить футбольный «Ливерпуль», и директора по PR Dior Матильды Фавье. Dior, напомним, один из спонсоров 20-летней Радукану.
Фото: инстаграм Агостинелли
Радукану ругают за контракты и съемки, но побеждать мешают не они – а травмы. Их очень много
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