Радукану встречается с сыном американского миллиардера и PR-директора Dior

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Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану, сейчас восстанавливающаяся после операций, встречается с выпускником Стэнфорда Карло Агостинелли.

22-летний Агостинелли, бывший игрок сборной Стэнфорда по футболу, – сын американского миллиардера Роберта Агостинелли, однажды пытавшегося купить футбольный «Ливерпуль», и директора по PR Dior Матильды Фавье. Dior, напомним, один из спонсоров 20-летней Радукану.

Фото: инстаграм Агостинелли

Радукану ругают за контракты и съемки, но побеждать мешают не они – а травмы. Их очень много

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4 комментария

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Ебздрогыч
Как говорится, приятное с полезным!
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ДоминаторТенниса
Молодой - к молодому, деньги - к деньгам.
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Eugenie Nation
Пффф лох
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Lola Lola
видный парень
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