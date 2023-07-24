Макс Айзенбад: «Отец Радукану составлял планы на ее матчи. Вероятно, так будет до конца ее карьеры»

Агент Эммы Радукану Макс Айзенбад объяснил, почему британка часто меняет тренеров.

«Если говорить о тренерской ситуации, хорошо это или плохо, но ее отец в значительной степени контролирует этот вопрос. Это их философия еще с юниорских времен.

Вы заметили, что она никогда не работала с одним тренером длительное время. Для них привычное дело менять тренеров раз в пять месяцев. Для большинства брать «Большой шлем» и менять тренера – нетрадиционно и непривычно.

Вы видите, как игроки постоянно меняют тренеров, особенно в женском туре. Но людям трудно понять, как можно выйти в четвертый круг «Уимблдона», а потом уволить Найджела Сирса – хорошего тренера и хорошего человека. Люди ее за это убивали, а потом она выиграла US Open...

Вы убивали ее за то, что она не оставила Найджела, но потом она выиграла US Open и снова рассталась с тренером. Эндрю Ричардсон, конечно, был частью этой победы, но тот же Тим Хэнмен тоже приложил к этому руку.

Честно говоря, именно ее отец составлял планы на матчи. Понимаю, что это выглядит не очень, но они в семье приняли такое решение.

Люди должны смириться с тем, что для них это норма. Вероятно, так будет до конца ее карьеры».

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