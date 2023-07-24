Макс Айзенбад: «Отец Радукану составлял планы на ее матчи. Вероятно, так будет до конца ее карьеры»

Теги WTA Макс Айзенбад Эмма Радукану Теннис

Агент Эммы Радукану Макс Айзенбад объяснил, почему британка часто меняет тренеров.

«Если говорить о тренерской ситуации, хорошо это или плохо, но ее отец в значительной степени контролирует этот вопрос. Это их философия еще с юниорских времен.

Вы заметили, что она никогда не работала с одним тренером длительное время. Для них привычное дело менять тренеров раз в пять месяцев. Для большинства брать «Большой шлем» и менять тренера – нетрадиционно и непривычно.

Вы видите, как игроки постоянно меняют тренеров, особенно в женском туре. Но людям трудно понять, как можно выйти в четвертый круг «Уимблдона», а потом уволить Найджела Сирса – хорошего тренера и хорошего человека. Люди ее за это убивали, а потом она выиграла US Open...

Вы убивали ее за то, что она не оставила Найджела, но потом она выиграла US Open и снова рассталась с тренером. Эндрю Ричардсон, конечно, был частью этой победы, но тот же Тим Хэнмен тоже приложил к этому руку. 

Честно говоря, именно ее отец составлял планы на матчи. Понимаю, что это выглядит не очень, но они в семье приняли такое решение.

Люди должны смириться с тем, что для них это норма. Вероятно, так будет до конца ее карьеры».

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Пока что у Радукану почти 1 в 1 повторяется карьера Бушар (разница в выигранном финале Шлема). У обеих кратковременный триумф, спонсоры, деньги и моментальный спад. У одной травма руки, другая головой в душе ударилась. И у обеих (Радукану уже не заиграет) на этом закончилась карьера.
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