Кудерметова ведет у Паолини 3:1 в личке перед полуфиналом в Цинциннати
Вероника Кудерметова сыграет с Жасмин Паолини в полуфинале турнира в Цинциннати.
Они встретятся четвертый раз. Россиянка ведет в личных встречах 3:1.
Все встречи:
2021, Цинциннати, хард, первый круг – Кудерметова – 6:3, 6:2;
2019, Australian Open, хард, первый круг квалификации – Кудерметова – 4:6, 6:1, 6:3;
2017, Хуахин, хард, первый круг – Кудерметова – 6:1, 6:4;
2017, Прага, грунт, первый круг квалификации – Паолини – 7:6(3), 3:6, 6:4.
Кудерметова – в 1/2, Рыбакина сияет, Рублев пободался с Алькарасом. В Цинциннати жарко
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
