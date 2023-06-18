Эмма Радукану: «Я стойкая и многое могу вынести, но это нелегко. И иногда я думаю, что лучше бы не выигрывала US Open»

Эмма Радукану рассказала, с какими трудностями столкнулась после победы на US Open-2021.

«Когда я выиграла, я была крайне наивна. За последние два года я поняла, что тур и все, что с ним связано, – это не самое приятное, доверительное и безопасное пространство. Нужно быть начеку, потому что вокруг много акул. Мне кажется, люди в индустрии воспринимают меня как копилку, в особенности из-за того, что мне было всего 19, а сейчас 20 лет. Было трудно ориентироваться. Я несколько раз обжигалась. Я усвоила, что в твоем окружении должно быть как можно меньше людей».

Тем не менее, по словам Радукану, воспоминания о победе до сих пор ее вдохновляют.

«Когда я праздновала на корте, то подумала: «За этот момент я бы согласилась на любую трудность на свете». Что бы ни случилось, я готова к этому ради того, что есть у меня сейчас. Я пообещала это себе в тот день на корте. С тех пор у меня было много неудач, одна за другой. Я стойкая и многое могу вынести, но это нелегко. И иногда я думаю, что лучше бы не выигрывала US Open, лучше бы этого не было. Но потом я такая: «Вспомни то ощущение, вспомни то обещание, потому что оно было абсолютно искренним», – цитирует Радукану Telegraph со ссылкой на Sunday Times.

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