Эмма Радукану: «Я стойкая и многое могу вынести, но это нелегко. И иногда я думаю, что лучше бы не выигрывала US Open»

Теги US Open WTA Эмма Радукану Теннис

Эмма Радукану рассказала, с какими трудностями столкнулась после победы на US Open-2021.

«Когда я выиграла, я была крайне наивна. За последние два года я поняла, что тур и все, что с ним связано, – это не самое приятное, доверительное и безопасное пространство. Нужно быть начеку, потому что вокруг много акул. Мне кажется, люди в индустрии воспринимают меня как копилку, в особенности из-за того, что мне было всего 19, а сейчас 20 лет. Было трудно ориентироваться. Я несколько раз обжигалась. Я усвоила, что в твоем окружении должно быть как можно меньше людей».

Тем не менее, по словам Радукану, воспоминания о победе до сих пор ее вдохновляют.

«Когда я праздновала на корте, то подумала: «За этот момент я бы согласилась на любую трудность на свете». Что бы ни случилось, я готова к этому ради того, что есть у меня сейчас. Я пообещала это себе в тот день на корте. С тех пор у меня было много неудач, одна за другой. Я стойкая и многое могу вынести, но это нелегко. И иногда я думаю, что лучше бы не выигрывала US Open, лучше бы этого не было. Но потом я такая: «Вспомни то ощущение, вспомни то обещание, потому что оно было абсолютно искренним», – цитирует Радукану Telegraph со ссылкой на Sunday Times.

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8 комментариев

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dimon 2.0
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обычный синдром ребенка-вундеркинда, который закончив школу на отлично вдруг выясняет, что он абсолютно не приспособлен к взрослой жизни.
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Artur Smith
Ну это глупость, конечно. Но в 20 лет можно говорить и думать о глупостях. Единицы могут похвастать победой в ТБШ. Огромное количество теннисисток, куда более талантливых, проведя 10+летнюю карьеру в топ-10 даже никогда не выходили в финал. Плюс деньги, которые заработала и зарабатыает Радукану.

Теннисистка же она не выдающаяся, но, с учетом возраста, можете проведет не один год в топ-10, если будет развиваться. О победе на ТБШ мечтать, конечно, можно, но шансов практически нет
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Бекзат Саматович
Радукану выиграла на кураже как Остапенко. Думаю она теперь никогда не выиграет ТБШ и даже не выйдет в финал. Спонсоры рано сорвались из за ее разнонациональности
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Verdo
хорош капризничать, у лейлы, как и у сотен других такого шанса может не представится
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Kironbet
“Не принимай решения, когда ты сердишься. Не давай обещания, когда ты счастлив.”
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Dikki Shelton
Все еще может измениться. Не унывайте Эмма . Какие ваши годы.☺
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Zhodino Poliklinika
Ответ Бекзат Саматович
Радукану выиграла на кураже как Остапенко. Думаю она теперь никогда не выиграет ТБШ и даже не выйдет в финал. Спонсоры рано сорвались из за ее разнонациональности
Была такая теннисистка Ана Иванович. Она тоже выйграла в юности турнир большого шлема. На неё тоже свалилась слава, деньги, контракты. До сих пор живёт как в шоколаде. Со своим единственным тбш. И ни один спонсор не разочарован...
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