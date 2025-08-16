Алькарас обошел Федерера по проценту побед на «Мастерсах». Его опережают лишь Джокович и Надаль
Карлос Алькарас обошел Роджера Федерера по проценту побед на «Мастерсах».
Испанец после выхода в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати вышел на третье место по проценту выигранных матчей на турнирах этой категории – 78,1. Испанец победил в 84 матчах и уступил в 23.
Впереди Алькараса лишь Новак Джокович (81,5%) и Рафаэль Надаль (82%).
В статистике учитывались игроки, которые провели минимум 10 матчей на «Мастерсах».
