  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас обошел Федерера по проценту побед на «Мастерсах». Его опережают лишь Джокович и Надаль
Алькарас обошел Федерера по проценту побед на «Мастерсах». Его опережают лишь Джокович и Надаль

Карлос Алькарас обошел Роджера Федерера по проценту побед на «Мастерсах».

Испанец после выхода в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати вышел на третье место по проценту выигранных матчей на турнирах этой категории – 78,1. Испанец победил в 84 матчах и уступил в 23.

Впереди Алькараса лишь Новак Джокович (81,5%) и Рафаэль Надаль (82%). 

В статистике учитывались игроки, которые провели минимум 10 матчей на «Мастерсах». 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
