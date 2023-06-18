Радукану о травме запястий: «Я продолжала тренироваться даже через боль, потому что не хотела, чтобы меня считали слабой»

Эмма Радукану поделилась, с какими физическими и психологическими проблемами столкнулась.

«Боль [в запястьях] обострилась прошлым летом после «Уимблдона». Я начала работать с новым тренером, и была очень мотивирована. Мы слишком много тренировались, было много повторений, и я продолжала работать даже через боль, потому что не хотела, чтобы меня считали слабой.

Мне было больно физически, но и психологически тоже было очень трудно. Я всегда хочу показать лучшую версию себя или к этому стремлюсь, но я знала, что не могу. Моя самооценка сильно зависит от моих достижений. Если я проигрываю матч, то очень расстраиваюсь, у меня черный день, я буквально сижу, уставившись в стену. Я принимаю все близко к сердцу.

Я чувствовала такое сильное давление, люди понятия не имели, что происходит, а мне приходилось держать лицо, держать все в себе. Это было очень тяжело. И потом тебя еще и критикуют, хотя не знают, что происходит. Я очень молода, все еще учусь и совершаю ошибки. Гораздо сложнее, когда ты ошибаешься на глазах у всех, и каждому есть что сказать по этому поводу. Тур невероятно жесток», – цитирует Радукану Telegraph со ссылкой на Sunday Times.

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