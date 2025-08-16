Сегодня день рождения Янника Синнера

Сегодня 24 года исполняется первой ракетке мира Яннику Синнеру.

Синнер – четырехкратный чемпион «Больших шлемов». В июне прошлого года он стал первым итальянцем, возглавившим мировой рейтинг. На данный момент он сохраняет лидерство на протяжении 62 недель.

Всего у него 20 титулов уровня основного тура, в том числе четыре – на «Мастерсах». За семь лет карьеры итальянец заработал более $45 млн призовых.

В 2025-м Синнера по соглашению с WADA отстранили на срок с 9 февраля по 4 мая за две положительные пробы на клостебол, которые он сдал в марте 2024-го.

