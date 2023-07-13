Подошел к концу 136-й Уимблдонский турнир. В воскресенье, 16 июля, на Центральном корте состоится финальный поединок между первой и второй ракетками мира. Испанец Карлос Алькарас попытается помешать Новаку Джоковичу выиграть очередной турнир Большого шлема. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

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Джокович — Алькарас прогноз на матч Уимблдон 2023 финал

Красноречивая статистика: Новак Джокович выиграл 34 поединка подряд на Уимблдоне; на Центральном корте он не проигрывает девять лет подряд; Ноле может выиграть пятый Уимблдон подряд и восьмой в целом, повторив рекорд Роджера Федерера; в случае победы он выиграет 24-й турнир Большого шлема и опередит по этому показателю Серену Уильямс; ему останется сделать один шаг для того, чтобы взять сезонный Большой шлем, впереди US Open. Все эти цифры уже говорят о величии сербского теннисиста, с годами его игра становится все лучше. Новак в каждом матче затрачивает ровно столько сил, сколько необходимо для победы. Иногда соперники сами помогают, как это было в полуфинальном матче с Янником Синнером, но в большинстве случаев Джокович сам превосходит своих оппонентов.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

На счету Карлоса Алькараса победа на турнирах Большого шлема всего одна, в прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США. Трава не самое любимое его покрытие, но в этом году он делает не ней огромные успехи. Испанец выиграл турнир в Лондоне накануне Уимблдона и с учетом тех матчей не проигрывает на травяном покрытии уже одиннадцать матчей подряд. В помощь ему и то, что в этом году на турнире трава не очень быстрая, к тому же за две недели она стала еще более медленной. Поможет ли это Карлосу остановить Джоковича? Как сказал сам Новак после полуфинального поединка, оба теннисиста голодны до побед, так давайте устроим пир. Матч будет чрезвычайно интересным.

Соперники встречались дважды. Чуть более месяца назад в полуфинале Ролан Гаррос Джокович выиграл в четырех сетах, при этом Алькарас получил микротравму и доигрывал поединок не в полную силу. В 2022 году испанец выиграл на домашнем турнире в Мадриде в трех сетах. Оба поединка проходили на грунте. Букмекеры склоняются в сторону Джоковича. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,55, выигрыш Алькараса оценивается коэффициентом 2,60.

Результаты Уимблдон 2023

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