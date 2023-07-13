Завершающим поединком Уимблдона 2023 станет финал мужского одиночного турнира, в котором встретятся первая и вторая ракетки мира испанец Карлос Алькарас и Новак Джокович из Сербии. Матч состоится на Центральном корте в воскресенье 16 июля, начало в 16:00 по московскому времени.

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Уимблдон: Новак Джокович — Карлос Алькарас прямая трансляция матча 16.07.2023

Если турнир в женском одиночном разряде был достаточно богат на сюрпризы, и финал вышел не совсем предсказуемым, то в мужской сетке именно к такому финалу все шло изначально. Новак Джокович и Карлос Алькарас в каждом матче превосходили своих соперников, поэтому все логично. Сбылись прогнозы многочисленных экспертов. Матч Новака против итальянца Янника Синнера в очередной раз подтвердил его превосходство во многих компонентах над новым поколением теннисистов. Оглядываясь назад, получается, что до сих пор самым сложным для Джоковича оказался матч четвертого круга против поляка Хуберта Хуркача, который обладает мощнейшей подачей. Когда он подключал еще некоторые козыри, которые есть в его арсенале, Новаку становилось очень тяжело. Именно так он проиграл первый сет на турнире. Другое дело, что Хуркач нестабилен, и не смог на протяжении всего матча сохранять концентрацию, а Ноле, напротив, очень хорошо чувствует своих соперников и может нажать на газ в самый нужный момент матча. В четвертьфинале он уступил первый сет Андрею Рублеву, но это все, чего смог добиться россиянин, в дальнейшем все встало на свои места. Некоторые полагали, что проблемы второй ракетке мира создаст Синнер, но там скорее виновником этих проблем был сам Джокович, но в итоге все равно победа в трех сетах.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Если Новак своей игрой создает впечатление непобедимого, то Карлос пока нет. Он вполне может обыграть Джоковича, но только если у того не пойдет игра. Скажем так, если бы в полуфинале на месте Синнера был Алькарас, то у него было бы больше шансов на победу. У Новака совершенно не шла первая подача, всего 58 процентов выигранных очков не ней, ниже некуда. Другое дело, что его соперник этим не пользовался. Два матча подряд серб вряд ли сыграет плохо. Испанец уязвим, у него все же нет той цельности, какая присуща опытному оппоненту. Мы могли сравнить их в полуфинале Ролан Гаррос, но тогда Карлосу просто не хватило физических сил на весь поединок. Даже Медведев, проигравший ему вчистую, смог сделать два брейка. Если позволить сделать брейк Новаку, то он вцепится и своего уже может не упустить. Были хорошие шансы в матче с Алькарасом и у Хольгера Руне, и та же история, он не смог ими воспользоваться, но датчанин на год младше, сейчас это большая разница. В первых кругах Карлос уступал сеты Николасу Харри и Маттео Берреттини. В общем, первая ракетка мира должен показать выдающийся теннис, чтобы сломать мечту Джоковича в походе за сезонным Большим шлемом.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Джоковича — 2

победы/поражения Джоковича в 2023 году — 34/4

победы/поражения Джоковича на траве — 7/0

рейтинг ATP Алькараса — 1

победы/поражения Алькараса в 2023 году — 46/4

победы/поражения Алькараса на траве — 11/0

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Джокович — Алькарас

Новак Джокович уже забыл, как проигрывать на Уимблдоне, у него тут 34 победы подряд, а на Центральном корте он вообще не уступает девять лет. Карлос Алькарас в этом году не проигрывает на травяных кортах — одиннадцать побед подряд, в карьере он выиграл 79 процентов поединков на траве.

Статистика личных встреч Джокович — Алькарас

Теннисисты играли друг с другом всего два раза, о матче на Ролан Гаррос мы упомянули, а впервые они встретились в прошлом году в полуфинале мастерса в Мадриде. Алькарас выиграл в затяжном трехсетовом поединке. В воскресенье эта серия станет трилогией.

Прогноз на матч Джокович — Алькарас

Джокович неумолимо идет к своей цели выиграть пятый Уимблдон подряд, восьмой в целом и сравняться с Роджером Федерером. Он может увеличить число побед на турнирах Большого шлема до 24 и опередить Серену Уильямс. На пути молодой и амбициозный Карлос Алькарас, у которого все эти победы еще впереди. Есть большие сомнения, что он сможет помешать Новаку. Букмекеры отдают преимущество сербскому теннисисту. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,55, успех Алькараса оценивается коэффициентом 2,60.

Наш прогноз: большую роль в финалах турниров Большого шлема играет опыт, которого Джоковичу не занимать. Он показывал на Уимблдоне, что может вытаскивать матчи, проигрывая по сетам 0 – 2. Игра Карлоса на траве не выглядит идеальной, поэтому ставим на победу Ноле и тотал по геймам больше 40,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023