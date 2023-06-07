Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису 03.07.2023
В Лондоне на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета 3 июля начнется очередной турнир Большого шлема Уимблдон 2023. В первый день соревнований пройдут матчи у мужчин и женщин в одиночном разряде. Чемпионское звание у мужчин будет отстаивать серб Новак Джокович, у женщин теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина. Впервые за три года организаторами сняты все ограничения в отношении спортсменов и болельщиков. Сначала они вводились по причине распространения COVID-19, затем из-за начала вооруженного конфликта в Украине. Прямую трансляцию с кортов Уимблдона 2023 будут вести различные телевизионные компании.
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К сожалению у российских болельщиков возможности увидеть турнир нет, ни один телеканал страны не будет транслировать матчи из Англии. В связи с этим поклонникам тенниса нужно искать другие возможности для просмотра матчей Wimbledon 2023. Один из вариантов — подключить IPTV, это можно сделать на телевизорах с функцией Smart TV или при помощи приставки. Существуют разные сервисы, которые помогут с подключением IPTV и поиском нужных трансляций. Другой вариант — просмотр теннисных поединков на сайтах букмекерских контор. Для этого нужно выбрать понравившийся, пройти регистрацию и в некоторых случая сделать ставку. Другой путь, с помощью VPN найти сайты, которые ретранслируют поединки теннисистов. В первый день соревнований 3 июля вы сможете посмотреть следующие матчи, время начала московское.
Список матчей первого дня Уимблдон 2023 в мужской сетке турнира
- 13:00. Лоренцо Музетти — Хуан Пабло Варильяс
- 13:00. Себастьян Баес — Томас Барриос Вера
- 13:00. Джордан Томпсон — Брэндон Накашима
- 13:00. Люка Ван Аш — Аслан Карацев
- 13:00. Андрей Рублев — Макс Перселл
- 14:15. Максимилиан Мартерер — Борна Гойо
- 14:15. Лиам Броади — Констан Лестьенн
- 14:15. Лоран Локоли — Каспер Рууд
- 14:15. Альберт Рамос-Винолас — Хуберт Хуркач
- 14:15. Корентен Муте — Ришар Гаске
- 14:15. Джон Изнер — Хауме Муньяр
- 14:15. Джей-Джей Вульф — Энцо Куако
- 14:15. Майкл Ммо — Феликс Оже-Альяссим
- 15:30. Педро Качин — Новак Джокович
- 15:30. Доминик Кепфер — Оскар Отте
- 15:30. Ян Чоински — Душан Лайович
- 16:15. Роман Сафиуллин — Роберто Баутиста-Агут
- 16:15. Александр Бублик — Маккензи Макдональд
- 16:15. Миомир Кецманович — Диего Шварцман
- 16:15. Давид Гоффен — Ник Кириос
- 16:15. Йошихито Нишиока — Даниэль Элахи Галан
- 16:15. Денис Шаповалов — Раду Албот
- 16:15. Микаэль Имер — Алекс Молчан
- 16:15. Александр Вукич — Даниэль Альтмайер
- 17:30. Кантен Алис — Даниэль Эванс
- 17:30. Томас Мартин Этчеверри — Бернабе Сапата Мираллес
- 17:30. Ллойд Харрис — Грегуар Баррере
- 17:30. Бенжамен Бонзи — Харольд Майо
- 17:30. Янник Ганфманн — Тэйлор Фриц
- 17:30. Борна Чорич — Гидо Пелья
- 18:30. Эмиль Руусувуори — Стэн Вавринка
- 18:45. Янник Синнер — Хуан Мануэль Серундоло
Список матчей первого дня Уимблдон 2023 в женской сетке турнира
- 13:00. Барбора Стрыцова — Марина Заневская
- 13:00. Ана Богдан — Людмила Самсонова
- 13:00. Джессика Пегула — Лорин Дэвис
- 13:00. Вероника Кудерметова — Кайя Канепи
- 13:00. Алисия Паркс — Ана-Лена Фридзам
- 13:00. Юэ Юань — Виктория Азаренко
- 13:00. Кристина Букша — Камилла Рахимова
- 13:00. Надя Подорошка — Тереза Мартинцова
- 13:00. Линда Фрухвиртова — Петра Мартич
- 13:00. Диан Парри — Хэрриет Дарт
- 14:15. Магда Линетт — Хиль Белен Тайхман
- 14:15. Леся Цуренко — Клэр Лю
- 15:00. Ига Швентек — Чжу Линь
- 15:00. Кэти Волынец — Каролин Гарсия
- 15:00. Сторм Хантер — Ван Синюй
- 15:00. Мартина Тревисан — Сара Соррибес-Тормо
- 15:00. Катерина Байндль — Лейла Фернандес
- 15:00. Маркета Вондроушова — Пейтон Стернс
- 16:15. Циньвэнь Чжэн — Катерина Синякова
- 16:15. Ребека Машарова — Майар Шериф
- 16:15. Кэти Суон — Белинда Бенчич
- 16:15. Джоди Анна Беррейдж — Кэтрин Макнелли
- 16:15. Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд
- 16:15. Элиза Мертенс — Виктория Грунчакова
- 17:30. Даниэль Коллинс — Юлия Грабер
- 17:30. Винус Уильямс — Элина Свитолина
- 18:15. Мари Бузкова — Симона Вальтерт
- 18:15. Чжан Шуай — Донна Векич
- 18:15. София Кенин — Коко Гауфф
- 18:15. Камила Осорио — Элизабетта Коччаретто
- 19:30. Слоун Стивенс — Ребекка Петерсон
- 19:30. Анетт Контавейт — Лукреция Стефанини
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