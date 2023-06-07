В Лондоне на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета 3 июля начнется очередной турнир Большого шлема Уимблдон 2023. В первый день соревнований пройдут матчи у мужчин и женщин в одиночном разряде. Чемпионское звание у мужчин будет отстаивать серб Новак Джокович, у женщин теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина. Впервые за три года организаторами сняты все ограничения в отношении спортсменов и болельщиков. Сначала они вводились по причине распространения COVID-19, затем из-за начала вооруженного конфликта в Украине. Прямую трансляцию с кортов Уимблдона 2023 будут вести различные телевизионные компании.

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К сожалению у российских болельщиков возможности увидеть турнир нет, ни один телеканал страны не будет транслировать матчи из Англии. В связи с этим поклонникам тенниса нужно искать другие возможности для просмотра матчей Wimbledon 2023. Один из вариантов — подключить IPTV, это можно сделать на телевизорах с функцией Smart TV или при помощи приставки. Существуют разные сервисы, которые помогут с подключением IPTV и поиском нужных трансляций. Другой вариант — просмотр теннисных поединков на сайтах букмекерских контор. Для этого нужно выбрать понравившийся, пройти регистрацию и в некоторых случая сделать ставку. Другой путь, с помощью VPN найти сайты, которые ретранслируют поединки теннисистов. В первый день соревнований 3 июля вы сможете посмотреть следующие матчи, время начала московское.

Где смотреть Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023

Список матчей первого дня Уимблдон 2023 в мужской сетке турнира

13:00. Лоренцо Музетти — Хуан Пабло Варильяс

13:00. Себастьян Баес — Томас Барриос Вера

13:00. Джордан Томпсон — Брэндон Накашима

13:00. Люка Ван Аш — Аслан Карацев

13:00. Андрей Рублев — Макс Перселл

14:15. Максимилиан Мартерер — Борна Гойо

14:15. Лиам Броади — Констан Лестьенн

14:15. Лоран Локоли — Каспер Рууд

14:15. Альберт Рамос-Винолас — Хуберт Хуркач

14:15. Корентен Муте — Ришар Гаске

14:15. Джон Изнер — Хауме Муньяр

14:15. Джей-Джей Вульф — Энцо Куако

14:15. Майкл Ммо — Феликс Оже-Альяссим

15:30. Педро Качин — Новак Джокович

15:30. Доминик Кепфер — Оскар Отте

15:30. Ян Чоински — Душан Лайович

16:15. Роман Сафиуллин — Роберто Баутиста-Агут

16:15. Александр Бублик — Маккензи Макдональд

16:15. Миомир Кецманович — Диего Шварцман

16:15. Давид Гоффен — Ник Кириос

16:15. Йошихито Нишиока — Даниэль Элахи Галан

16:15. Денис Шаповалов — Раду Албот

16:15. Микаэль Имер — Алекс Молчан

16:15. Александр Вукич — Даниэль Альтмайер

17:30. Кантен Алис — Даниэль Эванс

17:30. Томас Мартин Этчеверри — Бернабе Сапата Мираллес

17:30. Ллойд Харрис — Грегуар Баррере

17:30. Бенжамен Бонзи — Харольд Майо

17:30. Янник Ганфманн — Тэйлор Фриц

17:30. Борна Чорич — Гидо Пелья

18:30. Эмиль Руусувуори — Стэн Вавринка

18:45. Янник Синнер — Хуан Мануэль Серундоло

Список матчей первого дня Уимблдон 2023 в женской сетке турнира

13:00. Барбора Стрыцова — Марина Заневская

13:00. Ана Богдан — Людмила Самсонова

13:00. Джессика Пегула — Лорин Дэвис

13:00. Вероника Кудерметова — Кайя Канепи

13:00. Алисия Паркс — Ана-Лена Фридзам

13:00. Юэ Юань — Виктория Азаренко

13:00. Кристина Букша — Камилла Рахимова

13:00. Надя Подорошка — Тереза Мартинцова

13:00. Линда Фрухвиртова — Петра Мартич

13:00. Диан Парри — Хэрриет Дарт

14:15. Магда Линетт — Хиль Белен Тайхман

14:15. Леся Цуренко — Клэр Лю

15:00. Ига Швентек — Чжу Линь

15:00. Кэти Волынец — Каролин Гарсия

15:00. Сторм Хантер — Ван Синюй

15:00. Мартина Тревисан — Сара Соррибес-Тормо

15:00. Катерина Байндль — Лейла Фернандес

15:00. Маркета Вондроушова — Пейтон Стернс

16:15. Циньвэнь Чжэн — Катерина Синякова

16:15. Ребека Машарова — Майар Шериф

16:15. Кэти Суон — Белинда Бенчич

16:15. Джоди Анна Беррейдж — Кэтрин Макнелли

16:15. Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд

16:15. Элиза Мертенс — Виктория Грунчакова

17:30. Даниэль Коллинс — Юлия Грабер

17:30. Винус Уильямс — Элина Свитолина

18:15. Мари Бузкова — Симона Вальтерт

18:15. Чжан Шуай — Донна Векич

18:15. София Кенин — Коко Гауфф

18:15. Камила Осорио — Элизабетта Коччаретто

19:30. Слоун Стивенс — Ребекка Петерсон

19:30. Анетт Контавейт — Лукреция Стефанини

Результаты Уимблдон 2023

Турнирная сетка «Уимблдона»-2023