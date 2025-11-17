Джокович побил рекорд Федерера и Надаля по числу сезонов, завершенных в топ-4

Джокович побил рейтинговый рекорд Федерера.

Новак Джокович 16-й раз за карьеру закончил сезон в первой четверке рейтинга ATP .

Сейчас серб занимает четвертую строчку. Он побил рекорд по количеству сезонов, завершенных в топ-4, который ранее делил с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем (15).