Результаты Уимблдон 2023
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В Лондоне на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета 3 июля состоится открытие очередного турнира из серии Большого шлема — Уимблдон 2023. В основной сетке мужского и женского одиночных разрядов примут участие 256 теннисистов. Финал у женщин пройдет на Центральном корте 15 июля, у мужчин на следующий день, 16 июля. Призовой фонд составляет 44 700 000 фунтов стерлингов, он рекордный за всю историю. Действующий чемпион в мужском одиночном разряде Новак Джокович, в женском одиночном разряде Елена Рыбакина. Во время турнира мы ежедневно будем информировать вас о результатах матчей, время их начала указано московское.
Результаты Уимблдон 2023 в одиночном разряде у мужчин
Первый круг, 3 июля
- 12:00. Янник Синнер — Хуан Мануэль Серундоло
- 12:00. Миомир Кецманович — Диего Шварцман
- 12:00. Александр Вукич — Даниэль Альтмайер
- 12:00. Кантен Алис — Даниэль Эванс
- 12:00. Йошихито Нишиока — Даниэль Элахи Галан
- 12:00. Доминик Кепфер — Оскар Отте
- 12:00. Микаэль Имер — Алекс Молчан
- 12:00. Янник Ганфманн — Тэйлор Фриц
- 12:00. Борна Чорич — Гидо Пелья
- 12:00. Бенжамен Бонзи — Харольд Майо
- 12:00. Корентен Муте — Ришар Гаске
- 12:00. Роман Сафиуллин — Роберто Баутиста-Агут
- 12:00. Денис Шаповалов — Раду Албот
- 12:00. Ллойд Харрис — Грегуар Баррере
- 12:00. Лиам Броади — Констан Лестьенн
- 12:00. Лоран Локоли — Каспер Рууд
- 12:00. Андрей Рублев — Макс Перселл
- 12:00. Люка Ван Аш — Аслан Карацев
- 12:00. Себастьян Баес — Томас Барриос Вера
- 12:00. Давид Гоффен — Ник Кириос
- 12:00. Александр Бублик — Маккензи Макдональд
- 12:00. Джей-Джей Вульф — Энцо Куако
- 12:00. Максимилиан Мартерер — Борна Гойо
- 12:00. Филип Краинович — Феликс Оже-Альяссим
- 12:00. Лоренцо Музетти — Хуан Пабло Варильяс
- 12:00. Джон Изнер — Хауме Муньяр
- 12:00. Ян Чоински — Душан Лайович
- 12:00. Альберт Рамос-Винолас — Хуберт Хуркач
- 12:00. Томас Мартин Этчеверри — Бернабе Сапата Мираллес
- 12:00. Эмиль Руусувуори — Стэн Вавринка
- 12:00. Джордан Томпсон — Брэндон Накашима
- 12:00. Педро Качин — Новак Джокович
Первый круг, 4 июля
- 12:00. Карлос Алькарас — Жереми Шарди
- 12:00. Александр Мюллер — Артур Риндеркнеш
- 12:00. Джейсон Кублер — Уго Умбер
- 12:00. Марко Чеккинато — Николас Харри
- 12:00. Александр Зверев — Гейс Брауэр
- 12:00. Марк-Андреа Хуслер — Есуке Ватануки
- 12:00. Маттео Берреттини — Лоренцо Сонего
- 12:00. Киммер Коппеянс — Алекс де Минаур
- 12:00. Фрэнсис Тиафу — Ибин У
- 12:00. Доминик Штрикер — Алексей Попырин
- 12:00. Илья Ивашко — Федерико Кория
- 12:00. Шо Шимабукуро — Григор Димитров
- 12:00. Алехандро Давидович-Фокина — Артур Фис
- 12:00. Чжичжэнь Чжан — Ботик ван де Зандшульп
- 12:00. Маттео Арнальди — Роберто Карбаллес Баэна
- 12:00. Джордж Лоффхаген — Хольгер Руне
- 12:00. Даниил Медведев — Артур Фери
- 12:00. Адриан Маннарино — Александр Шевченко
- 12:00. Маркос Гирон — Уго Делльен
- 12:00. Мартон Фучович — Тэллон Грикспор
- 12:00. Франсиско Серундоло — Нуну Боржес
- 12:00. Иржи Лехечка — Себастьян Офнер
- 12:00. Милош Раонич — Дэннис Новак
- 12:00. Синтаро Мотидзуки — Томми Пол
- 12:00. Кэмерон Норри — Томаш Махач
- 12:00. Кристофер Юбенкс — Тьягу Монтейру
- 12:00. Кристофер О'Коннелл — Хамад Медьедович
- 12:00. Иржи Веселы — Себастьян Корда
- 12:00. Бен Шелтон — Таро Даниэль
- 12:00. Максим Кресси — Ласло Дьере
- 12:00. Райан Пенистон — Энди Маррей
- 12:00. Доминик Тим — Стефанос Циципас
Результаты Уимблдон 2023 в одиночном разряде у женщин
Первый круг, 3 июля
- 12:00. Ига Швентек — Чжу Линь
- 12:00. Мартина Тревисан — Сара Соррибес-Тормо
- 12:00. Диан Парри — Хэрриет Дарт
- 12:00. Линда Фрухвиртова — Петра Мартич
- 12:00. Магда Линетт — Хиль Белен Тайхман
- 12:00. Барбора Стрыцова — Марина Заневская
- 12:00. Даниэль Коллинс — Юлия Грабер
- 12:00. Кэти Суон — Белинда Бенчич
- 12:00. Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд
- 12:00. Джоди Анна Беррейдж — Кэтрин Макнелли
- 12:00. Надя Подорошка — Тереза Мартинцова
- 12:00. Юэ Юань — Виктория Азаренко
- 12:00. Элиза Мертенс — Виктория Грунчакова
- 12:00. Винус Уильямс — Элина Свитолина
- 12:00. Сторм Хантер — Ван Синюй
- 12:00. София Кенин — Коко Гауфф
- 12:00. Джессика Пегула — Лорин Дэвис
- 12:00. Кристина Букша — Камилла Рахимова
- 12:00. Камила Осорио — Элизабетта Коччаретто
- 12:00. Ребека Машарова — Майар Шериф
- 12:00. Циньвэнь Чжэн — Катерина Синякова
- 12:00. Леся Цуренко — Клэр Лю
- 12:00. Алисия Паркс — Ана-Лена Фридзам
- 12:00. Ана Богдан — Людмила Самсонова
- 12:00. Вероника Кудерметова — Кайя Канепи
- 12:00. Маркета Вондроушова — Пейтон Стернс
- 12:00. Слоун Стивенс — Ребекка Петерсон
- 12:00. Чжан Шуай — Донна Векич
- 12:00. Мари Бузкова — Симона Вальтерт
- 12:00. Анетт Контавейт — Лукреция Стефанини
- 12:00. Катерина Байндль — Лейла Фернандес
- 12:00. Кэти Волынец — Каролин Гарсия
Первый круг, 4 июля
- 12:00. Онс Жабер — Магдалена Фрех
- 12:00. Исалин Бонавентюр — Чжосюань Бай
- 12:00. Анна Бондар — Бьянка Андрееску
- 12:00. Джессика Бузас Манейро — Ангелина Калинина
- 12:00. Каролина Плишкова — Наталия Стефанович
- 12:00. Кэрол Чжао — Тамара Корпач
- 12:00. Александра Саснович — Нурия Парризас Диас
- 12:00. Жасмин Паолини — Петра Квитова
- 12:00. Беатрис Хаддад Майя — Юлия Путинцева
- 12:00. Жаклин Адина Кристиан — Лючия Бронцетти
- 12:00. Сорана Кырстя — Татьяна Мария
- 12:00. Грет Миннен — Елена Остапенко
- 12:00. Бернарда Пера — Виктория Томова
- 12:00. Кэти Болтер — Дарья Сэвилл
- 12:00. Данка Ковинич — Ализе Корне
- 12:00. Шелби Роджерс — Елена Рыбакина
- 12:00. Мария Саккари — Марта Костюк
- 12:00. Элисон Риск — Паула Бадоса
- 12:00. Виктория Голубич — Анна Каролина Шмидлова
- 12:00. Сонай Картал — Мэдисон Киз
- 12:00. Анастасия Потапова — Селин Неф
- 12:00. Кайя Юван — Маргарита Бетова
- 12:00. Мирра Андреева — Сиюй Ван
- 12:00. Хизер Уотсон — Барбора Крейчикова
- 12:00. Каролина Мухова — Юле Нимайер
- 12:00. Линда Носкова — Дальма Гальфи
- 12:00. Мэдисон Бренгл — Сара Эррани
- 12:00. Эмма Наварро — Екатерина Александрова
- 12:00. Ирина Бегу — Ребекка Марино
- 12:00. Янина Викмайер — Анна Блинкова
- 12:00. Варвара Грачева — Камила Джорджи
- 12:00. Панна Удварди — Арина Соболенко
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