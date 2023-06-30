Мария Малезич
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Результаты Уимблдон 2023

Уимблдон Уимблдон
Теннис Теннис

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В Лондоне на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета 3 июля состоится открытие очередного турнира из серии Большого шлема — Уимблдон 2023. В основной сетке мужского и женского одиночных разрядов примут участие 256 теннисистов. Финал у женщин пройдет на Центральном корте 15 июля, у мужчин на следующий день, 16 июля. Призовой фонд составляет 44 700 000 фунтов стерлингов, он рекордный за всю историю. Действующий чемпион в мужском одиночном разряде Новак Джокович, в женском одиночном разряде Елена Рыбакина. Во время турнира мы ежедневно будем информировать вас о результатах матчей, время их начала указано московское.

Результаты Уимблдон 2023 в одиночном разряде у мужчин

Первый круг, 3 июля

  • 12:00. Янник Синнер — Хуан Мануэль Серундоло
  • 12:00. Миомир Кецманович — Диего Шварцман
  • 12:00. Александр Вукич — Даниэль Альтмайер
  • 12:00. Кантен Алис — Даниэль Эванс
  • 12:00. Йошихито Нишиока — Даниэль Элахи Галан
  • 12:00. Доминик Кепфер — Оскар Отте
  • 12:00. Микаэль Имер — Алекс Молчан
  • 12:00. Янник Ганфманн — Тэйлор Фриц
  • 12:00. Борна Чорич — Гидо Пелья
  • 12:00. Бенжамен Бонзи — Харольд Майо
  • 12:00. Корентен Муте — Ришар Гаске
  • 12:00. Роман Сафиуллин — Роберто Баутиста-Агут
  • 12:00. Денис Шаповалов — Раду Албот
  • 12:00. Ллойд Харрис — Грегуар Баррере
  • 12:00. Лиам Броади — Констан Лестьенн
  • 12:00. Лоран Локоли — Каспер Рууд
  • 12:00. Андрей Рублев — Макс Перселл
  • 12:00. Люка Ван Аш — Аслан Карацев
  • 12:00. Себастьян Баес — Томас Барриос Вера
  • 12:00. Давид Гоффен — Ник Кириос
  • 12:00. Александр Бублик — Маккензи Макдональд
  • 12:00. Джей-Джей Вульф — Энцо Куако
  • 12:00. Максимилиан Мартерер — Борна Гойо
  • 12:00. Филип Краинович — Феликс Оже-Альяссим
  • 12:00. Лоренцо Музетти — Хуан Пабло Варильяс
  • 12:00. Джон Изнер — Хауме Муньяр
  • 12:00. Ян Чоински — Душан Лайович
  • 12:00. Альберт Рамос-Винолас — Хуберт Хуркач
  • 12:00. Томас Мартин Этчеверри — Бернабе Сапата Мираллес
  • 12:00. Эмиль Руусувуори — Стэн Вавринка
  • 12:00. Джордан Томпсон — Брэндон Накашима
  • 12:00. Педро Качин — Новак Джокович

Первый круг, 4 июля

  • 12:00. Карлос Алькарас — Жереми Шарди
  • 12:00. Александр Мюллер — Артур Риндеркнеш
  • 12:00. Джейсон Кублер — Уго Умбер
  • 12:00. Марко Чеккинато — Николас Харри
  • 12:00. Александр Зверев — Гейс Брауэр
  • 12:00. Марк-Андреа Хуслер — Есуке Ватануки
  • 12:00. Маттео Берреттини — Лоренцо Сонего
  • 12:00. Киммер Коппеянс — Алекс де Минаур
  • 12:00. Фрэнсис Тиафу — Ибин У
  • 12:00. Доминик Штрикер — Алексей Попырин
  • 12:00. Илья Ивашко — Федерико Кория
  • 12:00. Шо Шимабукуро — Григор Димитров
  • 12:00. Алехандро Давидович-Фокина — Артур Фис
  • 12:00. Чжичжэнь Чжан — Ботик ван де Зандшульп
  • 12:00. Маттео Арнальди — Роберто Карбаллес Баэна
  • 12:00. Джордж Лоффхаген — Хольгер Руне
  • 12:00. Даниил Медведев — Артур Фери
  • 12:00. Адриан Маннарино — Александр Шевченко
  • 12:00. Маркос Гирон — Уго Делльен
  • 12:00. Мартон Фучович — Тэллон Грикспор
  • 12:00. Франсиско Серундоло — Нуну Боржес
  • 12:00. Иржи Лехечка — Себастьян Офнер
  • 12:00. Милош Раонич — Дэннис Новак
  • 12:00. Синтаро Мотидзуки — Томми Пол
  • 12:00. Кэмерон Норри — Томаш Махач
  • 12:00. Кристофер Юбенкс — Тьягу Монтейру
  • 12:00. Кристофер О'Коннелл — Хамад Медьедович
  • 12:00. Иржи Веселы — Себастьян Корда
  • 12:00. Бен Шелтон — Таро Даниэль
  • 12:00. Максим Кресси — Ласло Дьере
  • 12:00. Райан Пенистон — Энди Маррей
  • 12:00. Доминик Тим — Стефанос Циципас

Результаты Уимблдон 2023 в одиночном разряде у женщин

Первый круг, 3 июля

  • 12:00. Ига Швентек — Чжу Линь
  • 12:00. Мартина Тревисан — Сара Соррибес-Тормо
  • 12:00. Диан Парри — Хэрриет Дарт
  • 12:00. Линда Фрухвиртова — Петра Мартич
  • 12:00. Магда Линетт — Хиль Белен Тайхман
  • 12:00. Барбора Стрыцова — Марина Заневская
  • 12:00. Даниэль Коллинс — Юлия Грабер
  • 12:00. Кэти Суон — Белинда Бенчич
  • 12:00. Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд
  • 12:00. Джоди Анна Беррейдж — Кэтрин Макнелли
  • 12:00. Надя Подорошка — Тереза Мартинцова
  • 12:00. Юэ Юань — Виктория Азаренко
  • 12:00. Элиза Мертенс — Виктория Грунчакова
  • 12:00. Винус Уильямс — Элина Свитолина
  • 12:00. Сторм Хантер — Ван Синюй
  • 12:00. София Кенин — Коко Гауфф
  • 12:00. Джессика Пегула — Лорин Дэвис
  • 12:00. Кристина Букша — Камилла Рахимова
  • 12:00. Камила Осорио — Элизабетта Коччаретто
  • 12:00. Ребека Машарова — Майар Шериф
  • 12:00. Циньвэнь Чжэн — Катерина Синякова
  • 12:00. Леся Цуренко — Клэр Лю
  • 12:00. Алисия Паркс — Ана-Лена Фридзам
  • 12:00. Ана Богдан — Людмила Самсонова
  • 12:00. Вероника Кудерметова — Кайя Канепи
  • 12:00. Маркета Вондроушова — Пейтон Стернс
  • 12:00. Слоун Стивенс — Ребекка Петерсон
  • 12:00. Чжан Шуай — Донна Векич
  • 12:00. Мари Бузкова — Симона Вальтерт
  • 12:00. Анетт Контавейт — Лукреция Стефанини
  • 12:00. Катерина Байндль — Лейла Фернандес
  • 12:00. Кэти Волынец — Каролин Гарсия

Первый круг, 4 июля

  • 12:00. Онс Жабер — Магдалена Фрех
  • 12:00. Исалин Бонавентюр — Чжосюань Бай
  • 12:00. Анна Бондар — Бьянка Андрееску
  • 12:00. Джессика Бузас Манейро — Ангелина Калинина
  • 12:00. Каролина Плишкова — Наталия Стефанович
  • 12:00. Кэрол Чжао — Тамара Корпач
  • 12:00. Александра Саснович — Нурия Парризас Диас
  • 12:00. Жасмин Паолини — Петра Квитова
  • 12:00. Беатрис Хаддад Майя — Юлия Путинцева
  • 12:00. Жаклин Адина Кристиан — Лючия Бронцетти
  • 12:00. Сорана Кырстя — Татьяна Мария
  • 12:00. Грет Миннен — Елена Остапенко
  • 12:00. Бернарда Пера — Виктория Томова
  • 12:00. Кэти Болтер — Дарья Сэвилл
  • 12:00. Данка Ковинич — Ализе Корне
  • 12:00. Шелби Роджерс — Елена Рыбакина
  • 12:00. Мария Саккари — Марта Костюк
  • 12:00. Элисон Риск — Паула Бадоса
  • 12:00. Виктория Голубич — Анна Каролина Шмидлова
  • 12:00. Сонай Картал — Мэдисон Киз
  • 12:00. Анастасия Потапова — Селин Неф
  • 12:00. Кайя Юван — Маргарита Бетова
  • 12:00. Мирра Андреева — Сиюй Ван
  • 12:00. Хизер Уотсон — Барбора Крейчикова
  • 12:00. Каролина Мухова — Юле Нимайер
  • 12:00. Линда Носкова — Дальма Гальфи
  • 12:00. Мэдисон Бренгл — Сара Эррани
  • 12:00. Эмма Наварро — Екатерина Александрова
  • 12:00. Ирина Бегу — Ребекка Марино
  • 12:00. Янина Викмайер — Анна Блинкова
  • 12:00. Варвара Грачева — Камила Джорджи
  • 12:00. Панна Удварди — Арина Соболенко

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