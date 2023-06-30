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В Лондоне на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета 3 июля состоится открытие очередного турнира из серии Большого шлема — Уимблдон 2023. В основной сетке мужского и женского одиночных разрядов примут участие 256 теннисистов. Финал у женщин пройдет на Центральном корте 15 июля, у мужчин на следующий день, 16 июля. Призовой фонд составляет 44 700 000 фунтов стерлингов, он рекордный за всю историю. Действующий чемпион в мужском одиночном разряде Новак Джокович, в женском одиночном разряде Елена Рыбакина. Во время турнира мы ежедневно будем информировать вас о результатах матчей, время их начала указано московское.

Результаты Уимблдон 2023 в одиночном разряде у мужчин

Первый круг, 3 июля

12:00. Янник Синнер — Хуан Мануэль Серундоло

12:00. Миомир Кецманович — Диего Шварцман

12:00. Александр Вукич — Даниэль Альтмайер

12:00. Кантен Алис — Даниэль Эванс

12:00. Йошихито Нишиока — Даниэль Элахи Галан

12:00. Доминик Кепфер — Оскар Отте

12:00. Микаэль Имер — Алекс Молчан

12:00. Янник Ганфманн — Тэйлор Фриц

12:00. Борна Чорич — Гидо Пелья

12:00. Бенжамен Бонзи — Харольд Майо

12:00. Корентен Муте — Ришар Гаске

12:00. Роман Сафиуллин — Роберто Баутиста-Агут

12:00. Денис Шаповалов — Раду Албот

12:00. Ллойд Харрис — Грегуар Баррере

12:00. Лиам Броади — Констан Лестьенн

12:00. Лоран Локоли — Каспер Рууд

12:00. Андрей Рублев — Макс Перселл

12:00. Люка Ван Аш — Аслан Карацев

12:00. Себастьян Баес — Томас Барриос Вера

12:00. Давид Гоффен — Ник Кириос

12:00. Александр Бублик — Маккензи Макдональд

12:00. Джей-Джей Вульф — Энцо Куако

12:00. Максимилиан Мартерер — Борна Гойо

12:00. Филип Краинович — Феликс Оже-Альяссим

12:00. Лоренцо Музетти — Хуан Пабло Варильяс

12:00. Джон Изнер — Хауме Муньяр

12:00. Ян Чоински — Душан Лайович

12:00. Альберт Рамос-Винолас — Хуберт Хуркач

12:00. Томас Мартин Этчеверри — Бернабе Сапата Мираллес

12:00. Эмиль Руусувуори — Стэн Вавринка

12:00. Джордан Томпсон — Брэндон Накашима

12:00. Педро Качин — Новак Джокович

Первый круг, 4 июля

12:00. Карлос Алькарас — Жереми Шарди

12:00. Александр Мюллер — Артур Риндеркнеш

12:00. Джейсон Кублер — Уго Умбер

12:00. Марко Чеккинато — Николас Харри

12:00. Александр Зверев — Гейс Брауэр

12:00. Марк-Андреа Хуслер — Есуке Ватануки

12:00. Маттео Берреттини — Лоренцо Сонего

12:00. Киммер Коппеянс — Алекс де Минаур

12:00. Фрэнсис Тиафу — Ибин У

12:00. Доминик Штрикер — Алексей Попырин

12:00. Илья Ивашко — Федерико Кория

12:00. Шо Шимабукуро — Григор Димитров

12:00. Алехандро Давидович-Фокина — Артур Фис

12:00. Чжичжэнь Чжан — Ботик ван де Зандшульп

12:00. Маттео Арнальди — Роберто Карбаллес Баэна

12:00. Джордж Лоффхаген — Хольгер Руне

12:00. Даниил Медведев — Артур Фери

12:00. Адриан Маннарино — Александр Шевченко

12:00. Маркос Гирон — Уго Делльен

12:00. Мартон Фучович — Тэллон Грикспор

12:00. Франсиско Серундоло — Нуну Боржес

12:00. Иржи Лехечка — Себастьян Офнер

12:00. Милош Раонич — Дэннис Новак

12:00. Синтаро Мотидзуки — Томми Пол

12:00. Кэмерон Норри — Томаш Махач

12:00. Кристофер Юбенкс — Тьягу Монтейру

12:00. Кристофер О'Коннелл — Хамад Медьедович

12:00. Иржи Веселы — Себастьян Корда

12:00. Бен Шелтон — Таро Даниэль

12:00. Максим Кресси — Ласло Дьере

12:00. Райан Пенистон — Энди Маррей

12:00. Доминик Тим — Стефанос Циципас

Результаты Уимблдон 2023 в одиночном разряде у женщин

Первый круг, 3 июля

12:00. Ига Швентек — Чжу Линь

12:00. Мартина Тревисан — Сара Соррибес-Тормо

12:00. Диан Парри — Хэрриет Дарт

12:00. Линда Фрухвиртова — Петра Мартич

12:00. Магда Линетт — Хиль Белен Тайхман

12:00. Барбора Стрыцова — Марина Заневская

12:00. Даниэль Коллинс — Юлия Грабер

12:00. Кэти Суон — Белинда Бенчич

12:00. Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд

12:00. Джоди Анна Беррейдж — Кэтрин Макнелли

12:00. Надя Подорошка — Тереза Мартинцова

12:00. Юэ Юань — Виктория Азаренко

12:00. Элиза Мертенс — Виктория Грунчакова

12:00. Винус Уильямс — Элина Свитолина

12:00. Сторм Хантер — Ван Синюй

12:00. София Кенин — Коко Гауфф

12:00. Джессика Пегула — Лорин Дэвис

12:00. Кристина Букша — Камилла Рахимова

12:00. Камила Осорио — Элизабетта Коччаретто

12:00. Ребека Машарова — Майар Шериф

12:00. Циньвэнь Чжэн — Катерина Синякова

12:00. Леся Цуренко — Клэр Лю

12:00. Алисия Паркс — Ана-Лена Фридзам

12:00. Ана Богдан — Людмила Самсонова

12:00. Вероника Кудерметова — Кайя Канепи

12:00. Маркета Вондроушова — Пейтон Стернс

12:00. Слоун Стивенс — Ребекка Петерсон

12:00. Чжан Шуай — Донна Векич

12:00. Мари Бузкова — Симона Вальтерт

12:00. Анетт Контавейт — Лукреция Стефанини

12:00. Катерина Байндль — Лейла Фернандес

12:00. Кэти Волынец — Каролин Гарсия

Первый круг, 4 июля