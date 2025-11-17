Синнер о дружбе в туре: «Есть ребята, с которыми ладишь лучше – они скорее друзья, а не просто коллеги»

Синнер рассказал о дружбе с Алькарасом.

Янник Синнер рассказал, какие у него отношения с Карлосом Алькарасом . Вчера он обыграл испанца в финале итогового турнира – 7:6(4), 7:5.

– Взаимное уважение между вами и Карлосом очевидно. Можно ли назвать вас друзьями? Есть ли в туре кто-то, кроме итальянцев, с кем вы также близки?

– Знаете, мы недавно обсуждали это с Дарреном [Кейхиллом]. В его времена игроки чаще проводили время вместе – ходили ужинать, потому что команды были маленькими: теннисист и один человек в штабе. Естественно, вы становились ближе, делились историями в раздевалке.

Сейчас это ощущение все равно осталось. Есть ребята, с которыми ладишь лучше – они скорее друзья, а не просто коллеги.

Конечно, у Карлоса свои близкие люди в туре, у меня – свои. И логично, что больше времени проводишь с ребятами из сборной, потому что так проще.

Но есть и другие, с кем у меня близкие отношения. С Джеком Дрэйпером , Рейлли Опелкой у меня честные, открытые отношения, с ними легко.

С Карлосом все немного иначе из-за того, что происходит на корте. У нас хорошая связь, если хотите – здоровое соперничество. Мы можем говорить обо всем. Мы друзья вне корта и очень уважаем друг друга. Наши команды тоже отлично ладят – есть гармония. При этом все понимают, что есть работа, есть соперничество – важно держать баланс.

– После финала US Open вы говорили, что хотите сделать свою игру более вариативной. Мы увидели изменения в подаче и игре на задней линии. Что произошло с этими элементами после Нью-Йорка?

– Да, прогресс очевидный – особенно на подаче. На задней линии я стал менее предсказуемым, и это тоже работает. Но я все равно вижу, где могу прибавить.

Конечно, важно учитывать, против кого ты играешь. Карлос – выдающийся игрок, невероятно одаренный. Против него каждое очко нужно зарабатывать, доходя до предела.

Но работа, которую мы проделали, дала результат – иначе я бы не играл так стабильно. Как я часто говорю, декабрь для нас ключевой месяц. В это время ты не ездишь по турнирам, не срываешься с места на место, и команда может лучше настроить взаимодействие, лучше понять друг друга.

Это важно не только для тренировок, но и для того, чтобы укрепить внутрикомандные связи. Это тоже часть прогресса, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер отомстил Алькарасу – и закончил сезон непобежденным