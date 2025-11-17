Алькарас о травме бедра в матче с Синнером: «Честно говоря, это почти не мешало. Я мог нормально двигаться, добегать до всех мячей»

Алькарас о травме бедра: это почти не мешало.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, как травма бедра повлияла на его игру в финале итогового. Испанец вызывал на корт физио, ему перематывали ногу.

Алькарас проиграл действующему чемпиону Яннику Синнеру 6:7(4), 5:7.

– В конце первого сета вы брали медперерыв. Что случилось? Насколько это повлияло на матч?

– В одном из розыгрышей, пытаясь дотянуться до подачи, я почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Но, честно говоря, это почти не мешало. Я мог нормально двигаться, добегать до всех мячей.

Конечно, в голове иногда крутились мысли: что будет, если сделаю очередной безумный рывок, к которым я привык? Но в целом играть это не мешало.

И чтобы было понятно: я не собираюсь говорить, что сыграл бы лучше или сделал бы что-то иначе, если бы нога была в идеальном состоянии. Я и так показывал отличный теннис. Сегодня я проиграл, потому что он был сильнее.

– После этого эпизода вы стали играть острее, чаще ходили к сетке. Это была вынужденная корректировка или изначальный план? И сыграете ли вы на Кубке Дэвиса?

– Нет, я не менял план из-за ноги. Я поменял его, потому что понял: нужно добавить агрессии. В каждом матче стараюсь играть максимально активно, но против Янника – особенно. Каждый раз, когда есть возможность, нужно идти вперед.

Это работало: я повел с брейком, хорошо подавал. В том гейме – кажется, при 3:2, точно не помню – я вел в счете. Просто допустил пару ошибок, которых не должен был допускать.

В целом план был правильным. Поэтому я и доволен своей игрой: ошибок было немного, а это важно.

Что касается Кубка Дэвиса – да, завтра вылетаю в Болонью, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Синнер отомстил Алькарасу – и закончил сезон непобежденным