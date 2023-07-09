Российский теннисист Роман Сафиуллин на Уимблдонском турнире поборется за выход в полуфинал с восьмой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Матч состоится во вторник, 11 июля, начало не ранее 14:30 по московскому времени.

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Сафиуллин — Синнер прогноз на матч Уимблдон 2023 четвертьфинал

Редко можно увидеть на завершающих стадиях турниров Большого шлема теннисистов находящихся в конце первой сотни рейтинга. Роман Сафиуллин сейчас находится на 92-й позиции, и, конечно, его никто не ожидал видеть в четвертьфинале. Однако игра, которую демонстрирует Роман на протяжении всего турнира, как минимум уровня теннисистов первой двадцатки рейтинга. Достаточно сказать, что россиянин в каждом матче считался андердогом, начиная с первого круга, но он смог выиграть у испанца Роберто Баутисты-Агута и Дениса Шаповалова, которые еще сравнительно недавно находились в первой десятке мирового рейтинга. Сафиуллин уже смог прыгнуть выше головы, а теперь может стать автором достаточно громкой сенсации.

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Теннисная карьера Янника Синнера постепенно набирает обороты. Если бы не его подверженность травмам, то он уже мог бы составлять реальную конкуренцию Карлосу Алькарасу за первое место в рейтинге. Итальянец за непродолжительную карьеру сумел выиграть семь титулов на турнирах АТР, на каждом из турниров Большого шлема он доходил до четвертьфиналов и теперь может на Уимблдоне попасть в четверку сильнейших. Соперник у него, считающийся самым слабым на бумаге из всех оставшихся, но это может сыграть дурную шутку. Сафиуллин может воспользоваться любой расслабленностью итальянца и сотворить сенсацию.

В январе 2022 году соперники уже встречались на групповом этапе турнира ATP Cup в Сиднее. Матч проходил на харде и закончился победой итальянца в двух сетах, но в первом пришлось играть тай-брейк. Просто Синнеру не будет и сейчас, хотя букмекеры считают его безоговорочным фаворитом. Winline предлагает на победу Сафиуллина коэффициент 6,00, выигрыш Янника оценивается коэффициентом 1,16.

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