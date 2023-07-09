Российский теннисист Роман Сафиуллин в четвертьфинале Уимблдона 2023 встретится с восьмой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Матч соперников состоится 11 июля, начало не ранее 14:30 по московскому времени.

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Уимблдон: Роман Сафиуллин — Янник Синнер прямая трансляция матча 11.07.2023

Нынешний взлет Романа Сафиуллина чем-то напоминает успехи другого россиянина Аслана Карацева. Правда для того звездным стал Australian Open, и затем Аслан надолго ушел в тень. Роман также ранее не блистал на турнирах Большого шлема, хотя у него с Открытым чемпионатом Австралии тоже связаны теплые воспоминания, он выиграл юниорский турнир в 2015 году. На взрослом уровне выиграть серьезные турниры пока не удается, есть только победы на нескольких челленджерах. Удивил Сафиуллин в этом году и тем, что забыл подать заявку на квалификационный турнир Ролан Гаррос, при этом он бы гарантированно играл в основной сетке даже в случае поражения. Роман был первым запасным на случай снятия кого-то из турнира. Зато хорошо компенсирует ту свою забывчивость на травяных кортах Уимблдона. Российские болельщики, в первую очередь, рассчитывали увидеть на столь поздней стадии турнира Даниила Медведева и Андрея Рублева. Тем приятнее, что среди восьмерки сильнейших уже есть два россиянина. Причем с тем же Рублевым у Романа есть шанс встретиться в полуфинале. Вот только соперники у обоих теннисистов очень сильны.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Янник Синнер очень молод, но невероятно талантлив. Большинство специалистов предсказывают, что именно он на протяжении следующих сезонов будет оказывать реальную конкуренцию Карлосу Алькарасу. Итальянец лишь третий год выступает во взрослом теннисе, но уже сумел собрать все четвертьфиналы турниров Большого шлема. Правда, пока это его максимум на мейджорах. Зато у него уже семь титулов на турнирах АТР. Могло быть еще больше, но, к сожалению, теннисист подвержен травмам, порой снимается с соревнований по ходу матчей. Именно это пока мешает раскрыться Яннику в полной мере. Как знать, может прорывным для него будет именно этот Уимблдон. По крайней мере по сетке он пока идет очень уверенно. В первом круге он в трех сетах победил сильного теннисиста из Аргентины Хуана Мануэля Серундоло, причем в каждом из сетов отдал сопернику только два гейма. Во втором круге такая же участь ждала другого аргентинца Диего Шварцмана. Затем Синнер в четырех сетах переиграл француза Кантена Алиса, а в матче четвертого круга в трех партиях чилийца Даниэля Элахи Галана.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Сафиуллина — 92

победы/поражения Сафиуллина в 2023 году — 29/16

победы/поражения Сафиуллина на траве — 9/3

рейтинг ATP Синнера — 8

победы/поражения Синнера в 2023 году — 36/10

победы/поражения Синнера на траве — 7/2

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Сафиуллин — Синнер

В этом сезоне игра Романа Сафиуллина на травяных кортах преобразилась, он выиграл восемь из десяти последних поединков на этом покрытии. Янник Синнер успешно выступает в последние два года на Уимблдоне, он выиграл восемь из девяти матчей на этом турнире.

Статистика личных встреч Сафиуллин — Синнер

Теннисисты встречались всего один раз на турнире ATP Cup в Сиднее в 2022 году. Матч проходил на групповом этапе на харде. Янник выиграл в двух сетах, но в первом пришлось играть довольно затяжной тай-брейк.

Прогноз на матч Сафиуллин — Синнер

Пока непонятно, где потолок для Романа Сафиуллина на этом турнире. Многие предрекали ему поражение уже в предыдущем матче от канадца Дениса Шаповалова, который славится сильной игрой на траве. Но россиянин посрамил скептиков и довольно уверенно выиграл в четырех сетах. Теперь ему прочат поражение от Синнера, но согласится ли с такими выводами сам Роман? Терять ему все равно нечего, хотя букмекеры дают ему очень мало шансов. Winline предлагает на победу Сафиуллина коэффициент 6,00, успех итальянца оценивается коэффициентом 1,16.

Наш прогноз: можно рискнуть и поставить на Сафиуллина, но это будет очень большой риск. Все-таки встречаются восьмая и 92 ракетки мира. Точно одно — матч должен получится затяжным и можно смело ставить на тотал больше 35,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023