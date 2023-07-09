Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швентек в четвертьфинальном поединке на Уимблдонском турнире встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Матч состоится 11 июля на Центральном корте, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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Уимблдон: Ига Швентек — Элина Свитолина прямая трансляция матча 11.07.2023

Ига Швентек в матче четвертого круга заставила серьезно поволноваться своих поклонников. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич дала серьезный бой первой ракетке мира. Первый сет Белинда выиграла на тай-брейке, в конце второго имела двойной матчбол, но Ига смогла отыграться, перевести партию в тай-брейк, где выиграла со счетом 7 : 2. В третьем сете полька сыграла уже более уверенно, взяла гейм на подаче соперницы и не стала доводить до тай-брейка. С другой стороны, чему удивляться? Да, имя Иги Швентек уже второй год у всех на устах, у нее огромное преимущество над соперницами в рейтинге, по окончанию турнира оно наверняка вырастет еще больше, но на Уимблдоне до этого Швентек никогда не доходила до четвертьфинала. Мы наблюдаем за первым ее таким успехом, и теперь каждая соперница таит для нее опасность. Насколько отлично полька выступает на Ролан Гаррос, где она совсем недавно выиграла третий титул, настолько пока не складывается на травяных покрытиях. Шансы Иги на выигрыш Уимблдонского турнира по-прежнему высоки, но каждый следующий поединок дается ей все сложнее.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

От Элины Свитолиной вряд ли кто-то мог ждать большего, чем выход в четвертьфинал. Все прекрасно знакомы с ее историей. Еще два года назад она стабильно входила в первую десятку мирового рейтинга и показывала отличные результаты. Карьера шла по восходящей, но затем она вышла замуж, родила ребенка и сделала паузу. Вернулась в тур только весной этого года и в трех турнирах подряд вылетала после первого круга. Преображение случилось в Страсбурге, причем довольно неожиданное. Там накануне Ролан Гаррос она выиграла турнир, а затем на кортах Парижа смогла добраться до четвертьфинала, где уступила Арине Соболенко. Затем в Бирмингеме она вновь проиграла уже в первом матче, но на Уимблдоне пока все складывается успешно. Вновь четвертьфинал турнира Большого шлема. Причем повержены очень сильные соперницы. В четвертом круге Элина играла с белоруской Викторией Азаренко и выиграла в трех сетах причем в третьем на супертай-брейке со счетом 11 : 9. До этого она в двух партиях обыграла американку Софию Кенин. Во втором круге был еще один трехсетовый поединок против бельгийки Элизе Мертенс.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Швентек — 1

победы/поражения Швентек в 2023 году — 42/6

победы/поражения Швентек на траве — 7/0

рейтинг ATP Свитолиной — 76

победы/поражения Свитолиной в 2023 году — 17/8

победы/поражения Свитолиной на траве — 4/1

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Швентек — Свитолина

С учетом выступления на Ролан Гаррос Ига Швентек выиграла на турнирах Большого шлема уже одиннадцать матчей подряд. Четыре из пяти последних матчей на травяном покрытии Элина Свитолина завершила с тоталом по геймам больше 19.

Статистика личных встреч Швентек — Свитолина

Соперницы встречались один раз в 2021 году на грунтовом мастерсе в Риме, тогда в четвертьфинале Ига Швентек выиграла в двух сетах.

Прогноз на матч Швентек — Свитолина

Элина понимает, что пока находится далеко от своей лучшей формы, поэтому старается свести до минимума свои ошибки, играет в большей степени на задней линии, не рискует и максимально использует ошибки соперниц. Так она смогла выиграть у Виктории Азаренко. Однако вряд ли у Иги Швентек будет много ошибок. Полька будет давить мощью своих атак. Букмекеры отдают преимущество первой ракетке мира. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,16, успех Элины оценивается коэффициентом 6,00.

Наш прогноз: Швентек очевидная фаворитка матча, но он для нее будет непростым. Скорее получится как с Белиндой Бенчич, нежели с предыдущими двумя соперницами, которых Ига обыгрывала достаточно легко в двух сетах. Ставим на победу Швентек и тотал больше 19,5

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