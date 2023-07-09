Уимблдон: Ига Швентек — Элина Свитолина прямая трансляция матча 11.07.2023

Теги Уимблдон Элина Свитолина Ига Швентек Теннис

В четвертьфинале Уимблдонского турнира поклонников тенниса ждет польско-украинское противостояние, в котором первая ракетка мира Ига Швентек будет встречаться с Элиной Свитолиной. Матч состоится 11 июля, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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Соперницы будут играть на Центральном корте. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Швентек — Свитолина прогноз на матч Уимблдон 2023 четвертьфинал

Интересно, что для обеих соперниц выход в четвертьфинал Уимблдона уже самое большое достижение в карьере на этом турнире. Теперь каждая из них может подняться еще выше. В первую очередь речь об Иге Швентек, которая уже второй сезон с отрывом лидирует в мировом рейтинге, но никак не может совладать с травяным покрытием. До сих пор лучшим ее достижением на Уимблдонском турнире был выход в четвертый круг в 2021 году. Всего за карьеру Швентек собрала уже четырнадцать титулов на турнирах WTA и четыре победы на турнирах Большого шлема. Три из них на Ролан Гаррос и одна на Открытом чемпионате США. Теперь есть хорошие шансы выиграть Уимблдон.

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Элине Свитолиной по большому счету терять нечего. Учитывая, что она всего несколько месяцев назад вернулась в большой теннис, для нее четвертьфинал турнира Большого шлема уже большой успех. Ведь до этого она играла на этой же стадии на Ролан Гаррос, а еще у нее в активе победа на грунтовом турнире в Страсбурге. Так что украинка постепенно набирает рейтинговые очки и поднимается все выше. Перед Уимблдоном она располагалась на 76-й строчке, хотя год начинала находясь в третьей сотне. Элина пока далеко от своей лучшей игры, но именно так через матчи с сильнейшими теннисистками она продолжает улучшать форму. Победа над Швентек станет сенсацией.

Соперницы уже играли друг с другом два года назад на грунтовом турнире ва Риме. Матч так же был четвертьфинальным, и выиграла его польская теннисистка. Объективно сейчас она сильнее Свитолиной, вряд ли украинка сможет доставить такие же проблемы как Бенчич в матче четвертого круга, но сопротивление окажет. Букмекеры отдают преимущество первой ракетке мира. Winline предлагает на победу Швентек коэффициент 1,16, выигрыш Элины оценивается коэффициентом 6,00.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023

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