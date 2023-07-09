Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси в четвертом круге Уимблдонского турнира сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой. Матч состоится 10 июля, начало не ранее 17:00 по московскому времени.

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Уимблдон: Арина Соболенко — Екатерина Александрова прямая трансляция матча 10.07.2023

Арина Соболенко в особых представлениях не нуждается. Она давно находилась на подступахз к перпвым номерам мирового рейтинга, а два года назад ворвалась в элиту и видимо надолго. Многие отмечают, что по потенциалу Арина теннисистка уровня Серены Уильямс, хотя на раннем этапе карьеры ее больше сравнивали с Марией Шараповой. Для доминирования в женском мировом теннисе Соболенко не хватает только стабильности. Порой количество ее невынужденных ошибок в матчах попросту зашкаливает. Но и при этом она умудряется побеждать. Начало года для нее выдалось успешным, она впервые выиграла турнир Большого шлема в Австралии, попыталась развить этот успех на Ролан Гаррос, но уступила в полуфинале Каролине Муховой. Вообще Арина на каждом из турниров Большого шлема выходила в полуфинал, и это явно не предел. На Уимблдоне она играла в полуфинале в 2021 году, и неизвестно, как она могла выступить в прошлом году, если бы теннисистов из России и Беларуси допустили до участия. Отсюда понятно ее желание сыграть лучше сейчас. Пока у Соболенко были определенные проблемы только в матче против новоиспеченной француженки Варвары Грачевой, где пришлось играть три сета, в остальном все по плану.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Екатерина Александрова одна из наиболее опытных россиянок в туре. На протяжении всей карьеры она поднималась наверх постепенно, больших провалов не было. Прошлый год она впервые смогла закончить в двадцатке лучших теннисисток мира. В ее активе победы на четырех турнирах WTA, но на Больших шлемах не складывается. Максимум, чего она смогла добиться до сих пор это выход в третий раунд Australian Open и Ролан Гаррос. Правда, это у нее получалось сделать по три раза. Теперь на Уимблдоне она добилась высшего достижения в карьере, выйдя в четвертый круг, причем показывает на турнире очень уверенную игру. Были этому свои предпосылки, Екатерина в июне сначала выиграла травяной турнир в Хертогенбосе, а затем дошла до полуфинала на турнире в Германии, где уступила будущей победительнице Петре Квитовой. На текущем турнире в первых двух раундах Александрова встречалась с американками. Сначала она в двух сетах выиграла у Эммы Наварро, затем провела сложный поединок против Мэдисон Бренгл, где каждый из сетов заканчивался на тай-брейке. В третьем круге Екатерина не оставила шансов Дальме Гальфи из Венгрии, выписав в первом сете сопернице баранку.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Соболенко — 2

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 38/7

победы/поражения Соболенко на траве — 4/1

рейтинг ATP Александровой — 22

победы/поражения Александровой в 2023 году — 25/7

победы/поражения Александровой на траве — 8/0

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Соболенко — Александрова

Пока на турнирах Большого шлема у Арины Соболенко все складывается хорошо, поскольку она одержала уже пятнадцатую победу в последних 16 матчах. Екатерина Александрова на это может ответить своей серией из одиннадцати побед в последних 12 матчах на различных турнирах WTA Tour.

Статистика личных встреч Соболенко — Александрова

Здесь все еще интереснее. Соперницы провели между собой пять поединков, и пока по победам ведет Александрова 3 – 2. Выиграла россиянка и в последнем их матче в Хертогенбосе в финале прошлого года. Напомним, этот турнир проводится на траве. Все остальные матчи соперницы играли на харде.

Прогноз на матч Соболенко — Александрова

В любом ином случае можно было бы не задумываясь ставить на победу второй ракетки мира, но не в случае с Александровой. Для Арины это неудобная соперница, к тому же она набрала такой ход, что остановить ее будет очень сложно. Если рассуждать рационально, то преимущество у Соболенко. Так считают и букмекеры. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,39, успех Александровой оценивается коэффициентом 3,00.

Наш прогноз: сложно поверить, что вторая ракетка мира проиграет, но такой исход вполне вероятен. Можно избежать ставки на победу той или иной теннисистки и поставить осторожно Ф2 (+4,5), либо рассмотреть вариант с тоталом больше 21,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023