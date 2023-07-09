Уимблдон: Арина Соболенко — Екатерина Александрова прямая трансляция матча 10.07.2023

Теги Уимблдон Екатерина Александрова Арина Соболенко Теннис

В четвертом круге теннисного Уимблдонского турнира болельщиков ждет интересное противостояние второй ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко и россиянки Екатерины Александровой. Матч состоится 10 июля, начало не ранее 17:00 по московскому времени.

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Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Соболенко — Александрова прогноз на матч Уимблдон 2023

Арина Соболенко уже вышла на тот уровень тенниса, когда каждый ее поединок рассматривается под микроскопом, обсуждаются неудачные действия или даже провалы, так же как и отличная ее игра. Одна победа на турнире Большого шлема в ее активе уже есть, теперь болельщики ждут новых успехов. На Ролан Гаррос не сложилось, теперь новая попытка на Уимблдоне, где она в 2021 году доходила до полуфинала. В первом круге Арине противостояла теннисистка из Венгрии Панна Удварди, которая смогла выиграть только четыре гейма. С Варварой Грачевой из Франции пришлось играть три сета во втором круге. В третьем россиянка Анна Блинкова смогла выиграть пять геймов.

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Еще одна россиянка Екатерина Александрова соперница другого уровня. Пусть она занимает место лишь в начале третьего десятка мирового рейтинга, но это опытная теннисистка, несколько раз побеждавшая на турнирах WTA, в том числе на совсем недавнем в Хертогенбосе. Таким образом в последних двенадцати матчах на травяных кортах у Александровой одиннадцать побед. На текущем турнире она уже добилась наивысшего своего успеха на мейджорах. Ранее она никогда не добиралась до четвертого круга и постарается пройти дальше. До сих пор самый сложный для нее поединок получился во втором круге против американки Мэдисон Бренгл, где все три сета заканчивались на тай-брейках.

Предпосылки к успеху россиянки в предстоящем поединке есть, поскольку статистика личных встреч с Соболенко в ее пользу. Последний раз они встречались в том же Хертогенбосе на траве, но только год назад. Выиграла в том матче Александрова. Тем не менее букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение Соболенко. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,39, выигрыш россиянки оценивается коэффициентом 3,00.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023

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