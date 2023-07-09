Действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина из Казахстана в четвертом круге турнира будет играть с теннисисткой из Бразилии Беатрис Хаддад Майей. Матч состоится 10 июля, начало не ранее 15:30 по московскому времени.

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Уимблдон: Елена Рыбакина — Беатрис Хаддад Майя прямая трансляция матча 10.07.2023

Елена Рыбакина утверждает, что не испытывает давления по поводу защиты своего титула. Внешне, вроде, так все и происходит, хотя на старте казахстанская теннисистка все равно нервничала и провела невнятный поединок против хозяйки корта Шелби Роджерс. После первого сета, в котором Елена уступила, вообще складывалось ощущение, что назревает сенсация, но затем все встало на свои места. Рыбакина уверенно выиграла оставшиеся две партии. Во втором круге она встречалась с француженкой Ализе Корне. Победа в двух сетах, но во втором тоже возникли трудности, чемпионка позволяла себе сделать слишком много ошибок. В третьем круге соперником Рыбакиной была еще одна представительница Великобритании Кэти Болтер. На этот раз Елена выиграла достаточно легко, отдав сопернице только два гейма. Сложно сказать, сможет ли третья ракетка мира повторить свой прошлогодний успех, но с каждым матчем она играет все увереннее. В январе Елена уже доходила до финала Austtralian Open, на Ролан Гаррос остановилась в третьем круге и сейчас пытается защитить завоеванные в прошлом году очки. В этом году в ее активе победы на мастерсах в Индиан-Уэллсе и Риме.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Беатрис Хаддад Майя на Ролан Гаррос удивила со знаком плюс. Она смогла дойти до полуфинала, что является ее высшим достижением на турнирах Большого шлема. Там она навязала борьбу Иге Швентек, но все же уступила. Данный результат позволил ей впервые в карьере подняться в десятку сильнейших теннисисток рейтинга. Но спустя пару недель она немного опустилась ниже потому что неудачно выступила на травяных турнирах В Ноттингеме она проиграла уже в первом круге, а в Истбурне смогла дойти лишь до второго. Но на Уимблдоне она стартовала с места в карьер. В первом круге ее соперницей была Юлия Путинцева из Казахстана. Уступив в первой партии, вторую бразильянка выиграла всухую, а затем довела дело до победы. Дальше Беатрис встречалась с румынкой Жаклин Адиной Кристиан, результат получился аналогичным, вновь победа в трех сетах. В третьем круге Хаддад Майя играла еще с одной представительницей Румынии Сораной Кырстей и выиграла очень легко в двух сетах, отдав в каждом лишь по два гейма.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Рыбакиной — 3

победы/поражения Рыбакиной в 2023 году — 36/8

победы/поражения Рыбакиной на траве — 4/1

рейтинг ATP Хаддад Майи — 13

победы/поражения Хаддад Майи в 2023 году — 26/14

победы/поражения Хаддад Майи на траве — 4/2

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Рыбакина — Хаддад Майя

С учетом прошлогоднего Уимблдонского турнира серия побед Елены Рыбакиной составляет здесь десять матчей подряд. Беатрис Хаддад Майя в последних матчах неудачно начинает, в четырех из пяти таких поединков она отдавала соперницам первый сет.

Статистика личных встреч Рыбакина — Хаддад Майя

История личных встреч соперниц насчитывает всего два матча, и в обоих побеждала бразильянка. Причем оба поединка прошли в этом году. Сначала Беатрис выиграла на харде в Абу-Даби, а затем на грунтовом турнире в Штутгарте. Справедливости ради надо сказать, что Рыбакина там снялась с соревнований.

Прогноз на матч Рыбакина — Хаддад Майя

Хоть статистика личных встреч и в пользу Хаддад Майи, это еще ни о чем не говорит. Все-таки в первом их матче Елена еще не отошла от Australian Open. Сейчас все может сложится иначе, хотя Беатрис всегда может рассчитывать на свой характер и умение вытягивать длительные поединки. Рыбакиной же для победы нужно форсировать события и по минимуму ошибаться. Букмекеры на ее стороне. Winline предлагает победу Елены коэффициент 1,31, успех Хаддад Майи оценивается коэффициентом 3,45.

Наш прогноз: Елена сама прекрасно понимает, что в длительном матче у Беатрис будет больше шансов, поэтому следует ожидать двухсетового поединка и победу Рыбакиной. Ставим на тотал меньше 21,5

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023