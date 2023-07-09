Третья ракетка мира и действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина из Казахстана за выход в четвертьфинал сразится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей. Матч пройдет 10 июля, начало не ранее 15:30 по московскому времени.

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Рыбакина — Хаддад Майя прогноз на матч Уимблдон 2023

Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

У Елены Рыбакиной были локальные успехи и до прошлогоднего Уимблдона, но после победы на турнире она вышла на совершенно новый уровень признания, а, главное, сама смогла раскрепоститься, поняв, что способна обыгрывать любую теннисистку тура. Как следствие, это сезон она тоже начала успешно. На Australian Open вышла в финал, где уступила Арине Соболенко, затем смогла взять у нее реванш в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Тут же добралась до финала в Майами, где уступила Петре Квитовой из Чехии, победила в Риме, причем все это были мастерсы. Хотя Ролан Гаррос Елена может занести себе в пассив, там она смогла дойти только до третьего круга.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Беатрис Хаддад Майю давно уже знают как крепкого турнирного бойца, способного испортить настроение любой теннисистке, но на новый уровень она смогла выйти только в конце прошлого сезона, когда хаконсила его на 15-й строчке рейтинга. В этом году она продолжила улучшать свои результаты, и пик пришелся на полуфинал Ролан Гаррос, это ее высшее достижение на турнирах Большого шлема. В Англии на Уимблдоне она тоже дальше второго круга не заходила, и вот теперь уже в четвертом. Хаддад Майя показывает очень уверенную игру, при этом любит потрепать нервы своим болельщикам. В первых двух кругах она справилась со своими соперницами лишь в трех сетах.

Соперницы провели два матча и оба в нынешнем сезоне. На харде в Абу-Даби в феврале Елена проиграла, а затем на грунте в Штутгарте была вынуждена сняться с турнира. Теперь она наверняка горит желанием взять реванш, хотя сделать это будет непросто. Букмекеры отдают преимущество третьей ракетке мира. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,31, выигрыш Хаддад Майи оценивается коэффициентом 3,45.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023