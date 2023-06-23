Като о дисквалификации с «Ролан Гаррос» за попадание мячом в болдевочку: «Судья и супервайзер сказали: «Если бы на ее месте был мальчик, все было бы нормально»

Теги Ролан Гаррос WTA Мари Бузкова Мию Като судьи Теннис

Мию Като поделилась, как отреагировала на дисквалификацию с «Ролан Гаррос».

«Большой шлем» лишил ее очков и призовых за то, что она случайно выбила мяч в болдевочку.

«Я просто перебросила мяч болдетям, чтобы соперницы подавали.

После со мной разговаривали судья и супервайзер. Они сказали: «Если бы на месте болдевочки был мальчик, все было бы нормально». Еще они объяснили, что так как девочка плакала больше 15 минут, они были вынуждены принять решение, потому что если бы она перестала через пять минут, то все было бы в порядке; или если бы мяч попал ей в ноги или руки, то все было бы в порядке. Но нет, поскольку мяч попал в шею, все было по-другому.

Я несколько часов просидела в раздевалке, не хотела заходить в соцсети, не хотела ни с кем разговаривать. Мне нужно было идти на допинг-контроль, поэтому я ждала в одиночестве.

До дня финала  [в миксте] не было ничего веселого. К счастью, я получила много ободряющих, позитивных сообщений. Игроки, тренеры, все меня очень поддерживали».

Като рассказала, как отнесла к поведению соперниц Мари Бузковой и Сары Соррибес-Тормо, которые требовали ее дисквалификации.

«Бузкова мне написала, но я не ответила. «Жаль, что сегодня так получилось. Надеюсь, с тобой и твоей партнершей все в порядке». Я была разочарована».

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6 комментариев

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Stas Salesov
Болдети, болдевочка.. Почему тогда не болмальчик пишете, а болбой? Что мешает заменить на болкидс/болгёрл и не позориться? Также вполне допустимо термин "болбой" употреблять без уточнения половой принадлежности
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Второй эксперт
Судья и супервайзер ещё не отстранены от спорта?
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Матвей Суицидин
Плакала 15 минут, серьезно?
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Aryna Lapko
Походу, Бузкова уговорила девочку проплакать больше 15 минут)
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Стэн Смит
Девочка видимо фанатеет от женщины, которая Новака с турнира слила.
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Като решила получить свои 15 минут славы и теперь будет сочинять различного рода небылицы )
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