Като обратилась к Соррибес-Тормо и Бузковой в речи после победы на РГ в миксте: «Мы надеемся, что однажды сможем снова сыграть друг с другом и провести отличный матч»

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Майкл Венус Тим Пюц Сара Соррибес-Тормо Мари Бузкова Мию Като Бьянка Андрееску Алдила Сутьяди Теннис

Мию Като выступила с речью на церемонии награждения после финала в миксте.

Она победила вместе с Тимом Пюцем, обыграв Бьянку Андрееску и Майкла Венуса (4:6, 6:4, 10:6).

На прошлой неделе Като и Алдилу Сутьяди сняли с парного турнира за то, что японка случайно выбила мяч в болдевочку. За это Като лишили всех очков и призовых за парный разряд.

Соперницами Като и Сутьяди были Сара Соррибес-Тормо и Мари Бузкова. Они требовали дисквалификации японки и индонезийки.

«Я не очень хорошо говорю по-английски, поэтому написала текст вчера вечером. Спасибо всем на турнире и всем спонсорам. Поздравляю Бьянку и Майкла. Это был отличный матч. Мой партнер Тим, я так рада, что ты у меня есть. Спасибо, что всегда меня поддерживал и подбадривал. Спасибо моему тренеру за то, что всегда был рядом в трудные времена (голос дрожит).

Последние несколько дней после дисквалификации с парного турнира были для меня очень трудными психологически. Хочу поблагодарить игроков, тренеров и вообще всех за теплые слова поддержки. Я использовала всю положительную энергию, чтобы сегодня оказаться здесь. 

Спасибо Алдиле, моей партнерше по женскому парному турниру, ее команде и всем индонезийским болельщикам. Я сделаю все возможное, чтобы однажды мы смогли вернуться и выйти в женский парный финал.

Сара и Мари, мои соперницы по парному турниру, мы с Алдилой надеемся, что однажды сможем снова сыграть друг с другом и провести отличный матч. Простите, что так долго (смеется).

И, наконец, «Ролан Гаррос», жаль, что меня дисквалифицировали, но я надеюсь, что мою апелляцию одобрят и мне вернут очки и призовые».

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3 комментария

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Rus1an
Соррибес-Тормо и Бузкова своим поступком знатно себе подпортили репутацию в теннисном мире.
+26
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Tarkovski
Молодец, какая хорошая речь
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инок
Мия хорошая девушка. Для всех нашла добрые слова, никого не забыла, даже тех, кто их с напарницей обидел - простила. Просто молодец!
+3
0
+3
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