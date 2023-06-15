«Ролан Гаррос» отклонил апелляцию Мию Като. Ее оштрафовали, а также лишили очков и призовых за инцидент с болдевочкой

Теги Ролан Гаррос WTA Мию Като призовые деньги Алдила Сутьяди Теннис

Мию Като рассказала, как «Ролан Гаррос» наказал ее за то, что она случайно выбила мяч в болдевочку.

Японку и ее напарницу Алдилу Сутьяди сняли с парного «Ролан Гаррос». Позже Като выиграла турнир в миксте.

«Меня оштрафовали за инцидент на French Open, а также отклонили мою апелляцию о лишении призовых и рейтинговых очков. Поэтому мне остается только идти дальше», – написала Като в твиттере.

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2 комментария

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Dikki Shelton
Жаль что отклонили, наказание за данный инцидент слишком суровое . Остается забыть и идти дальше 😔
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Хозяин патриотов
А Джоковича лишат очков, призовых и титула за то, что поверг в траур весь адекватный теннисный мир?
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