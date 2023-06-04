Като и Сутьяди дисквалифицировали с парного «Ролан Гаррос» за то, что японка случайно выбила мяч в болдевочку

Мию Като и Алдилу Сутьяди дисквалифицировали с парного «Ролан Гаррос».

Их сняли со второго круга против Сары Соррибес-Тормо и Мари Бузковой при счете 6:7, 3:1, 30:30.

При счете 3:1, 30:0 в пользу Като и Сутьяди линейный зафиксировал аут после удара Соррибес-Тормо. Судья на вышке подошел, чтобы проверить отметку, и сказал, что мяч попал в корт.

Като и Сутьяди пытались оспорить его решение и просили переиграть, объясняя, что им помешал крик линейного, но судья на вышке отдал очко соперницам.

Когда счет стал 30:30, Като после розыгрыша выбила мяч на сторону подающих и случайно попала в болдевочку.

Соррибес-Тормо и Бузкова спросили судью на вышке, означает ли это дисквалификацию. Судья сказал: «Она [Като] сделала это не специально, она [болдевока] не получила травму». Соррибес-Тормо и Бузкова указали на то, что болдевочка плачет.

После этого судья подошел к девочке. Позже Като тоже подошла, узнать все ли в порядке.

Через несколько минут на корт вышли супервайзеры. Они поговорили с судьей на вышке, теннисистками и болдевочкой. Бузкова обратила внимание официальных лиц на то, что мяч попал в болдевочку сразу после удара, а не после отскока.

После долгих обсуждений, когда с последнего розыгрыша прошло около 15 минут, Като и Сутьяди все-таки сняли. Зрители засвистели.

Като после матча заплакала.

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