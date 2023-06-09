Като встретилась с девочкой, из-за попадания в которую ее сняли с парного «Ролан Гаррос»

Японка Мию Като рассказала о встрече с девочкой, из-за попадания в которую ее сняли с парного «Ролан Гаррос».

«Я рада слышать, что у тебя все хорошо и ты продолжаешь работать на турнире. Мне очень приятно это слышать.

Надеюсь, тебе понравится мой подарок, и я с нетерпением жду нашей новой встречи. Желаем тебе всего самого наилучшего!» – написала Като в твиттере.

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