Като встретилась с девочкой, из-за попадания в которую ее сняли с парного «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос WTA соцсети Мию Като Теннис

Японка Мию Като рассказала о встрече с девочкой, из-за попадания в которую ее сняли с парного «Ролан Гаррос».

«Я рада слышать, что у тебя все хорошо и ты продолжаешь работать на турнире. Мне очень приятно это слышать.

Надеюсь, тебе понравится мой подарок, и я с нетерпением жду нашей новой встречи. Желаем тебе всего самого наилучшего!» – написала Като в твиттере.

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3 комментария

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Maratik1982
Япошку по сути ни за что сняли,. попала реально случайно. Максимум штраф
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Tango442
Боже, какая же умничка Като… вежливо обратилась к своим соперницам, которые поступили, ну минимум, не достойно, нашла и сделала даже подарок этой болгерл, которая ревела так, будто ее резали тупым ножом… вот так поступают достойные люди!!
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Baur Salimov
Девчуле повезло....Была бы на месте японки знаток мата Остапенко,ушки точно бы свернулись
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