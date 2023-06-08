Като и Пюц выиграли «Ролан Гаррос» в миксте. Японку дисквалифицировали с парного турнира за попадание в болдевочку
Мию Като и Тим Пюц стали чемпионами «Ролан Гаррос» в смешанном разряде.
В финале они обыграли Бьянку Андрееску и Майкла Венуса – 4:6, 6:4, 10:6.
Для обоих это первая победа на турнирах «Большого шлема», независимо от разряда.
На прошлой неделе Като и Алдилу Сутьяди сняли с парного турнира за то, что японка случайно выбила мяч в болдевочку. За это японку лишили всех очков и призовых за парный разряд.
Победители микста получат 122 тысячи евро, финалисты – 61 тысячу.
Напарник Като в миксте о ее дисквалификации за попадание мячом в девочку: «Не скажу, что согласен с решением судей, но понимаю, как к нему пришли»
Хотелось чтобы и Андрееску выиграла и было бы у нее 2 шлема))