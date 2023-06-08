Като и Пюц выиграли «Ролан Гаррос» в миксте. Японку дисквалифицировали с парного турнира за попадание в болдевочку

Мию Като и Тим Пюц стали чемпионами «Ролан Гаррос» в смешанном разряде.

В финале они обыграли Бьянку Андрееску и Майкла Венуса – 4:6, 6:4, 10:6.

Для обоих это первая победа на турнирах «Большого шлема», независимо от разряда.

На прошлой неделе Като и Алдилу Сутьяди сняли с парного турнира за то, что японка случайно выбила мяч в болдевочку. За это японку лишили всех очков и призовых за парный разряд.

Победители микста получат 122 тысячи евро, финалисты – 61 тысячу.

Напарник Като в миксте о ее дисквалификации за попадание мячом в девочку: «Не скажу, что согласен с решением судей, но понимаю, как к нему пришли»

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