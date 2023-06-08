Като и Пюц выиграли «Ролан Гаррос» в миксте. Японку дисквалифицировали с парного турнира за попадание в болдевочку

Теги Ролан Гаррос ATP Майкл Венус Тим Пюц Мию Като Бьянка Андрееску Теннис

Мию Като и Тим Пюц стали чемпионами «Ролан Гаррос» в смешанном разряде.

В финале они обыграли Бьянку Андрееску и Майкла Венуса – 4:6, 6:4, 10:6.

Для обоих это первая победа на турнирах «Большого шлема», независимо от разряда.

На прошлой неделе Като и Алдилу Сутьяди сняли с парного турнира за то, что японка случайно выбила мяч в болдевочку. За это японку лишили всех очков и призовых за парный разряд.

Победители микста получат 122 тысячи евро, финалисты – 61 тысячу.

Напарник Като в миксте о ее дисквалификации за попадание мячом в девочку: «Не скажу, что согласен с решением судей, но понимаю, как к нему пришли»

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8 комментариев

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Dikki Shelton
Неплохая компенсация для японки. Поздравляю ☺
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Pasha Saotsera
Ура! Справедливость восторжествовала!
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Кавабунга Шреддоголовый
"Вы меня дисквалифицировали, а я все равно выиграю, хаха". Мию молодец
+7
-1
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antonanton_
Японке поздравления, ей как будто Вселенная вернула за парный турнир)
Хотелось чтобы и Андрееску выиграла и было бы у нее 2 шлема))
+4
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Hardy
👏👏👏
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justbored
The sweetest revenge is success.
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laruff
Все таки карма существует
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Skip
Звёзды сложились в пазл! )
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