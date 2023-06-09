Швентек о том, что демонстрировала раздражение в 1/2 РГ: «Как? Можете описать?»

Ига Швентек рассказала о своих эмоциях в полуфинале «Ролан Гаррос».

Она обыграла Беатрис Хаддад Майю – 6:2, 7:6(5).

– Сегодня на корте вы демонстрировали некоторые признаки раздражения. В чем оно заключалось? Вам не нравилось что-то конкретное или общая картина матча, которая сформировалась после...

– Что?

– Вы демонстрировали некоторые признаки раздражения на корте.

– Как? Можете описать?

– Зевали и бросали взгляды.

– Это как-то отличалось от большинства моих матчей?

– Думаю, что да.

– Окей, для меня это было почти то же самое. Очевидно, что играть такой напряженный матч непросто. Я не могу ничего комментировать, потому что чувствовала то же самое, что и обычно. На самом деле я была еще более сконцентрированной, потому что трибуны сильно шумели и я пыталась сосредоточиться внутри себя.

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