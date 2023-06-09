Швентек о том, что демонстрировала раздражение в 1/2 РГ: «Как? Можете описать?»

Теги Ролан Гаррос WTA Беатрис Хаддад Майя Ига Швентек Теннис

Ига Швентек рассказала о своих эмоциях в полуфинале «Ролан Гаррос».

Она обыграла Беатрис Хаддад Майю – 6:2, 7:6(5).

– Сегодня на корте вы демонстрировали некоторые признаки раздражения. В чем оно заключалось? Вам не нравилось что-то конкретное или общая картина матча, которая сформировалась после...

– Что? 

– Вы демонстрировали некоторые признаки раздражения на корте. 

– Как? Можете описать?

– Зевали и бросали взгляды.

– Это как-то отличалось от большинства моих матчей? 

– Думаю, что да.

– Окей, для меня это было почти то же самое. Очевидно, что играть такой напряженный матч непросто. Я не могу ничего комментировать, потому что чувствовала то же самое, что и обычно. На самом деле я была еще более сконцентрированной, потому что трибуны сильно шумели и я пыталась сосредоточиться внутри себя. 

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4 комментария

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Ben Shelton
теннисты перестают понимать журналистов: то львы зверева, то раздражение иги
+3
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Aryna Lapko
Так ее!)) А нечего было зевать и бросать взгляды))
+3
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tanya_1111
Ответ Aryna Lapko
Так ее!)) А нечего было зевать и бросать взгляды))
)))
+1
0
+1
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S.Graf
Зевать и бросать взгляды (это как вааще понимать) - признаки раздражения?
Внезапно.
Cамые нелепые (чтобы не сказать дурацкие) вопросы журналиста, которые я когда либо видел.
Ига справилась блестяще, респект.
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