Швентек четвертый раз вышла в финал ТБШ и останется первой ракеткой мира

обыграла Беатрис Хаддад Майю в полуфинале « » – 6:2, 7:6(7).

Швентек четвертый раз в карьере вышла в финал турниров «Большого шлема». Она трижды побеждала на ТБШ, в том числе в Париже в 2020-м и 2022-м.

На пути к финалу Швентек не отдала ни сета.

В 2023-м полька провела восемь личных турниров и вышла в финал на пяти. В этом году у нее два титула: в Дохе и Штутгарте.

За счет того, что Арина Соболенко проиграла свой полуфинал, а Швентек прошла дальше, полька по итогам турнира останется первой ракеткой мира.

За титул она сыграет с . Чешка ведет в личных встречах 1:0, но матч состоялся в 2019-м.

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