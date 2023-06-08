Швентек четвертый раз вышла в финал ТБШ и останется первой ракеткой мира

Теги Ролан Гаррос WTA Беатрис Хаддад Майя Ига Швентек Теннис

Ига Швентек обыграла Беатрис Хаддад Майю в полуфинале «Ролан Гаррос» – 6:2, 7:6(7).

Швентек четвертый раз в карьере вышла в финал турниров «Большого шлема». Она трижды побеждала на ТБШ, в том числе в Париже в 2020-м и 2022-м.

На пути к финалу Швентек не отдала ни сета.

В 2023-м полька провела восемь личных турниров и вышла в финал на пяти. В этом году у нее два титула: в Дохе и Штутгарте.

За счет того, что Арина Соболенко проиграла свой полуфинал, а Швентек прошла дальше, полька по итогам турнира останется первой ракеткой мира.

За титул она сыграет с Каролиной Муховой. Чешка ведет в личных встречах 1:0, но матч состоялся в 2019-м.

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15 комментариев

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Йенс Мустерманн
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Пожелаем Кепке запановать в субботу и замахнуться на рекорд Эверт по количеству титулов RG. С тремя уже можно будет и помечтать превзойти американку.
+10
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dimon 2.0
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европейский финал в европейском городе. все как в старые добрые времена. может даж хорошо что белорусскую штази пустили на турнир, а то бы сичас фабрики тролей работали в две смены что ролан не настоящий.
+7
-2
+5
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Czarn
Ига, с победой! Ждём прекрасный финал!😃
+7
-3
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Ничего Смешного
Колпак у Иги летает не хуже Арины, но она может собраться. Молодец Беатрис, выдала матч жизни, немного сил не хватило под конец. Ударами по линии нормально так Игу покатала. Выходы к сетки у Швентек - это подарки.
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Dikki Shelton
Молодец Ига. Проявила характер и выиграла очень непростой матч. Второй сет в ее исполнении был конечно очень плох, но нужно уметь побеждать и когда у тебя мало что получается . Впереди финал против отличной теннисистки. Это будет битва. Верим в тебя👍
+5
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Eugenie Nation
Мощный день для флажков сегодня. И совсем их не жалко😂
+7
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Олег Усов
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отличный финал будет мухова-швёнтек. за каролину!
+2
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Vale1
Да-а, создала серьезные проблемы бразильянка, не ожидала Ига такого сопротивления... Дальше проще не будет, если Каролина будет играть в полную силу. А кто-то говорил, что Швентек тут в одну калитку вынесет Беатрис...
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инок
Классно зарубились. Жаль, что не зашли в третий сет...
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Lola Lola
Кажется , Ига нащёлкает этих РГ больше Рафы)))
+1
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Рус Киссенжер
Ответ dimon 2.0
европейский финал в европейском городе. все как в старые добрые времена. может даж хорошо что белорусскую штази пустили на турнир, а то бы сичас фабрики тролей работали в две смены что ролан не настоящий.
да,все присутствовали. не попишешь. сидят грустят.
+1
0
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Sutekh Hexen
Ига играет не только за Польшу, на ней особая ответственность. Молодчинка.
+7
-7
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HI MARS
Изи шлем для полячки
+2
-2
0
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Grads
Молодчина, Ига, но это только до Уима, там опять борьба пойдет за первую строчку.
+1
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