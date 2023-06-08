Швентек о третьем финале «Ролан Гаррос» за 4 года: «Тяжело играть такой длинный турнир, и я рада, что выступаю стабильно»

Ига Швентек высказалась о том, что вышла в третий финал «Ролан Гаррос» за четыре года..

Он обыграла Беатрис Хаддад Майю – 6:2, 7:6(7).

«Это потрясающе. Тяжело играть такой длинный турнир, и я рада, что выступаю стабильно, каждый год показываю хороший результат. Я настроена на субботу, и посмотрим, как все пройдет.

Беатрис хорошо использует то, что она левша. У нее очень хорошая игра для грунта, сильное верхнее вращение, но при этом она умеет бить плоско и более агрессивно. Еще она боец, и я знала, что нужно быть готовой к каждому гейму – все может быстро измениться.

Я рада, что так хорошо провела тай-брейк».

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