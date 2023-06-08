Швентек о третьем финале «Ролан Гаррос» за 4 года: «Тяжело играть такой длинный турнир, и я рада, что выступаю стабильно»

Теги Ролан Гаррос WTA Беатрис Хаддад Майя Ига Швентек Теннис

Ига Швентек высказалась о том, что вышла в третий финал «Ролан Гаррос» за четыре года..

Он обыграла Беатрис Хаддад Майю – 6:2, 7:6(7).

«Это потрясающе. Тяжело играть такой длинный турнир, и я рада, что выступаю стабильно, каждый год показываю хороший результат. Я настроена на субботу, и посмотрим, как все пройдет.

Беатрис хорошо использует то, что она левша. У нее очень хорошая игра для грунта, сильное верхнее вращение, но при этом она умеет бить плоско и более агрессивно. Еще она боец, и я знала, что нужно быть готовой к каждому гейму – все может быстро измениться.

Я рада, что так хорошо провела тай-брейк».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий