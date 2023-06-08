Рууд о полуфинале против Зверева: «Надеюсь, будет весело. У Саши был трудный год, но он боролся и вернулся в полуфинал»
Каспер Рууд поделился ожиданиями от полуфинала «Ролан Гаррос» против Александра Зверева.
«Надеюсь, будет весело. Здорово, что Саша вернулся. Думаю, и для него, и для меня этот полуфинал – главный результат в этом году. Я думаю, мы постараемся спокойно играть и просто наслаждаться матчем.
У Саши был трудный год, но он боролся и вернулся в полуфинал. У меня было не очень удачное начало этого года, поэтому здорово, что я показал здесь хороший результат.
Думаю, мы оба постараемся просто насладиться моментом. Конечно, нам обоим хотелось бы оказаться в воскресенье в финале, поэтому мы выложимся по полной и будем готовы показать хороший матч».
Алькарас и Джок провалили Рим, но успешны на Рг, Медведев выиграл Рим, но провалил Рг.
В прошлом году Рууд выиграл Женеву и дошел до финала Рг.
Вывод: похоже, перед Рг теперь надо больше наблюдать за 250 в Женеве, чем за мастерсом в Риме)