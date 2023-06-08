Рууд о полуфинале против Зверева: «Надеюсь, будет весело. У Саши был трудный год, но он боролся и вернулся в полуфинал»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд поделился ожиданиями от полуфинала «Ролан Гаррос» против Александра Зверева.

«Надеюсь, будет весело. Здорово, что Саша вернулся. Думаю, и для него, и для меня этот полуфинал – главный результат в этом году. Я думаю, мы постараемся спокойно играть и просто наслаждаться матчем.

У Саши был трудный год, но он боролся и вернулся в полуфинал. У меня было не очень удачное начало этого года, поэтому здорово, что я показал здесь хороший результат.

Думаю, мы оба постараемся просто насладиться моментом. Конечно, нам обоим хотелось бы оказаться в воскресенье в финале, поэтому мы выложимся по полной и будем готовы показать хороший матч».

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6 комментариев

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Vale1
Ответ Стэн Смит
Какой Рууд рафинированный. Мне просто физически противно его смотреть и слушать.
Да уж, сколько людей, столько и мнений...
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Sincere
Рууд и Зверев играли в Женеве на неделе перед Рг и оба проиграли там Джарри. В финале Джарри обыграл Димитрова, оба они потом дошли до успешного для себя 4 круга Рг, где проиграли как раз Рууду и Звереву)
Алькарас и Джок провалили Рим, но успешны на Рг, Медведев выиграл Рим, но провалил Рг.
В прошлом году Рууд выиграл Женеву и дошел до финала Рг.
Вывод: похоже, перед Рг теперь надо больше наблюдать за 250 в Женеве, чем за мастерсом в Риме)
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Йенс Мустерманн
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Ответ Стэн Смит
Какой Рууд рафинированный. Мне просто физически противно его смотреть и слушать.
Видно в академии Надаля его по полдня обучали давать подобные пресс-релизы, стандартные, с заученными шаблонами, как диктор на ТВ. Оттого в нём чувствуется фальш.
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Sincere
Ответ Йенс Мустерманн
Видно в академии Надаля его по полдня обучали давать подобные пресс-релизы, стандартные, с заученными шаблонами, как диктор на ТВ. Оттого в нём чувствуется фальш.
https://t.me/elitetennis/26161
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Сергей Чугунников
Ответ Sincere
Рууд и Зверев играли в Женеве на неделе перед Рг и оба проиграли там Джарри. В финале Джарри обыграл Димитрова, оба они потом дошли до успешного для себя 4 круга Рг, где проиграли как раз Рууду и Звереву) Алькарас и Джок провалили Рим, но успешны на Рг, Медведев выиграл Рим, но провалил Рг. В прошлом году Рууд выиграл Женеву и дошел до финала Рг. Вывод: похоже, перед Рг теперь надо больше наблюдать за 250 в Женеве, чем за мастерсом в Риме)
Или, что все эти турниры абсолютно не отражают, насколько далеко зайдут теннисисты на РГ)
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