Зверев о травме голеностопа: «Я больше не думаю о том, что произошло в прошлом году. Я в Париже, чтобы далеко пройти на ТБШ»

Александр Зверев считает «Большие шлемы» и Олимпиаду основой тенниса.

Зверев третий год подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». В прошлом году он не доиграл матч против Рафаэля Надаля из-за травмы голеностопа и выбыл до конца сезона.

– Отличается ли ваш настрой на полуфинал «Большого шлема» и других турниров? Будет ли он отличаться в этом году из-за истории последних 12 месяцев?

– Я об этом больше не думаю. Я выхожу на корт, чтобы выигрывать теннисные матчи. Я не думаю о том, что произошло в прошлом году. Безусловно, мне приходится много об этом говорить, и это нормально. Это работа каждого, но я здесь, чтобы выигрывать теннисные матчи. Я здесь, чтобы далеко пройти на «Большом шлеме».

Конечно, настрой отличается [по сравнению с остальными турнирами]. Теннис складывается из «Больших шлемов». «Большие шлемы» – это история тенниса. Вот ради чего ты играешь. Я думаю, что две важнейшие составляющие тенниса – это «Большие шлемы» и Олимпийские игры.

Выход в полуфинал или финал любого из этих турниров сильно отличается от выхода в финал других турниров.

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