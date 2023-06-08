Рууд о том, в чем нужно прибавлять Руне: «Я не его тренер. Это вам Муратоглу нужно спрашивать»

Каспер Рууд подвел итоги четвертьфинала «Ролан Гаррос» против Хольгера Руне.

Норвежец победил 6:1, 6:2, 3:6, 6:3.

– Это ваш лучший матч на грунте в этом году?

– Да, возможно. Первые два сета прошли удивительно быстро. Думаю, мне не обязательно было играть невероятно, потому что Хольгер играл не на своем лучшем уровне. Он допускал невынужденные, двойные и отдал мне, по крайней мере, первый сет.

Во втором сете я продолжил хорошо играть. Да, я очень доволен тем, что смог вернуться, проиграв третий сет, и сделать брейк в четвертом. В четвертом сете я отлично подавал, когда это было необходимо.

Очень рад. Наверное, это самая большая моя победа в этом году, учитывая, как он складывался, так что я очень доволен.

– Вы сказали, что первые два сета получились удивительно легкими. Хольгера в них было не узнать. Какое у вас было впечатление?

– Да, это трудно объяснить. Так иногда бывает в теннисе и других играх с мячом. Иногда ты просто его не чувствуешь.

Понятно, что он не стремится играть плохо, но, на мой взгляд, Хольгер играет очень агрессивно, особенно на приеме. У него мощные удары на приеме. Он допустил пару ошибок.

И потом, как я уже сказал, он делал больше невынужденных, чем обычно. Так что я не знаю, почему так произошло. Конечно, это дало мне преимущество. Но я уверен, что он считает, что мог бы сыграть лучше, и я тоже так считаю.

Последние два сета в Риме (датчанин выиграл в полуфинале – Sports.ru) и первые два сета здесь были совершенно разными, и уровень сильно различался.

Я это четко видел, но не уверен, что именно произошло. Нужно спросить у него. Да, была существенная разница.

– В чем, на ваш взгляд нужно прибавить Хольгеру?

– По правде говоря, я не его тренер. Это вам Патрика [Муратоглу] нужно спрашивать.

Он играет агрессивно, бесстрашно. Иногда он играет великолепно и пробивает самые красивые виннерсы и дропшоты, какие возможно. Иногда, как сегодня, он немного, не знаю, раскоординирован или допускает больше ошибок, чем обычно.

Не уверен, что ему нужно изменить, чтобы прибавить в этом смысле. Но он молод. Он будет учиться. Он один из самых молодых парней в туре. Он уже один из лучших в мире, так что у него есть 15 лет, чтобы прибавлять, прибавлять и прибавлять.

Я считаю, что у него правильный настрой. Сегодня, как бы то ни было, к счастью для меня, он допускал больше ошибок, чем обычно, поэтому я уверен, что он постарается извлечь уроки из этого матча.

Что требуется для успешного выступления на «Больших шлемах»? Длительная физическая и психологическая концентрация. Нужно осознавать, что каждый матч может получиться долгим, и сегодня я был к этому готов.

Казалось, что он пытался слишком рано закончить розыгрыш, и поэтому, я думаю, допускал ошибки.

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