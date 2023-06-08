Рууд впервые обыграл соперника из топ-10 на ТБШ и третий раз вышел в полуфинал
Четвертая ракетка мира Каспер Рууд обыграл Хольгера Руне в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:1, 6:2, 3:6, 6:3.
Норвежец третий раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В прошлом году он добрался до финала на «Ролан Гаррос» и US Open.
Победа над шестой ракеткой мира Руне стала для Рууда первой в матчах с топ-10 на ТБШ. До этого он проиграл все шесть встреч соперникам такого уровня.
В целом его баланс против топ-10 теперь составляет 10:22.
Дальше Рууд встретится с Александром Зверевым.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
- равновесие)
в этом плане Касперу должно быть проще😂
Болел за Руне, но. Парню надо работать над стабильностью. Ибо, играя в режиме бога два гейма в сет, а потом превращаться в игрока уровня топ 250... Не добьёшься результатов.
В любом случае, всё придёт с опытом. Желаю им обоим успехов!