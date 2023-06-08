Рууд впервые обыграл соперника из топ-10 на ТБШ и третий раз вышел в полуфинал

Четвертая ракетка мира обыграл в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:1, 6:2, 3:6, 6:3.

Норвежец третий раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В прошлом году он добрался до финала на «Ролан Гаррос» и .

Победа над шестой ракеткой мира Руне стала для Рууда первой в матчах с топ-10 на ТБШ. До этого он проиграл все шесть встреч соперникам такого уровня.

В целом его баланс против топ-10 теперь составляет 10:22.

Дальше Рууд встретится с .

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