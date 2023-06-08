Рууд впервые обыграл соперника из топ-10 на ТБШ и третий раз вышел в полуфинал

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Каспер Рууд Хольгер Руне Теннис

Четвертая ракетка мира Каспер Рууд обыграл Хольгера Руне в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:1, 6:2, 3:6, 6:3.

Норвежец третий раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В прошлом году он добрался до финала на «Ролан Гаррос» и US Open.

Победа над шестой ракеткой мира Руне стала для Рууда первой в матчах с топ-10 на ТБШ. До этого он проиграл все шесть встреч соперникам такого уровня.

В целом его баланс против топ-10 теперь составляет 10:22.

Дальше Рууд встретится с Александром Зверевым.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Фабиянчук
Это будет легендарный полуфинал - у обоих по одной победе над топ-10 на тбш (и у обоих в 1/4 РГ, кстати, но в разные годы!). Возможно, никто не захочет побеждать…
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Ответ Евгений Фабиянчук
Это будет легендарный полуфинал - у обоих по одной победе над топ-10 на тбш (и у обоих в 1/4 РГ, кстати, но в разные годы!). Возможно, никто не захочет побеждать…
В одном полуфинале - у одного 19 побед подряд на шлемах, у другого 12, в другом - у каждого по 1 победе над топ10 на шлемах)
- равновесие)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Набрал Каспер форму к полуфиналу РГ. Очень сложно будет Звереву. Для меня фаворит полуфинала Рууд.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Ответ dimamak10
А Саша до сих пор без побед над топ 10 на ТБШ?
у него первая победа была как раз на прошлом РГ над Алькарасом)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Фабиянчук
Ответ j4romir
Кас выиграет, чтобы опять слиться в финале)
Там не будет Рафулика, а значит, ему будет не так приятно отдаваться)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Поздравляю Каспера) По игре заслужил сегодня, считаю. Слишком много ошибался Руне, особенно первые два сета, это и оказалось для него роковым. А Рууд в принципе может создать проблемы Звереву, легкой прогулки для Саши не должно быть.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Ответ Евгений Фабиянчук
Это будет легендарный полуфинал - у обоих по одной победе над топ-10 на тбш (и у обоих в 1/4 РГ, кстати, но в разные годы!). Возможно, никто не захочет побеждать…
но щас-то Зверев не в топ-10)
в этом плане Касперу должно быть проще😂
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j4romir
Ответ Евгений Фабиянчук
Это будет легендарный полуфинал - у обоих по одной победе над топ-10 на тбш (и у обоих в 1/4 РГ, кстати, но в разные годы!). Возможно, никто не захочет побеждать…
Кас выиграет, чтобы опять слиться в финале)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eddenonkas
Каспер смотрелся уверенно, стабильно и вытаскивал временами невозможные розыгрыши.

Болел за Руне, но. Парню надо работать над стабильностью. Ибо, играя в режиме бога два гейма в сет, а потом превращаться в игрока уровня топ 250... Не добьёшься результатов.

В любом случае, всё придёт с опытом. Желаю им обоим успехов!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Птицын
Ответ j4romir
А кто играл в трех финалах ТБШ и не выигрывал титул при этом ни разу? Я к тому, что Рууд скорее всего опять в финале будет и отлетит там быстренько.
Первые 3 финала ТБШ в Открытой Эре проигрывали Роч, Агасси, Иванишевич и Тим. Лендл и Маррей проиграли первые 4 финала ТБШ. Все, кроме Роча, затем брали свой шлем, а Роч брал его до Открытой Эры.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GlassEye
Ответ j4romir
А кто играл в трех финалах ТБШ и не выигрывал титул при этом ни разу? Я к тому, что Рууд скорее всего опять в финале будет и отлетит там быстренько.
Энди выиграл с пятой попытки
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ToniKroos1999
Поздравляю всех с вылетом Руне
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лев Чернецов
Руне сегодня в первых двух сетах вообще всё бил по аутам. Но Каспер молодец, солидный теннис показал.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Фабиянчук
Ответ Nikolay Stavrogin
В одном полуфинале - у одного 19 побед подряд на шлемах, у другого 12, в другом - у каждого по 1 победе над топ10 на шлемах) - равновесие)
Уже 19 подряд, офигеть, а я как-то даже и не считал. Никогда не простим тот недопуск на ЮСО…
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eddenonkas
Руне безусловно талантлив и с большим будущим, но еще слишком молод. Не умеет контролировать темп и себя. Пытается всегда носиться на 200%, а потом выдыхается и проседает, потом снова включается. В третьем задавил Рууда, а потом первую подавал на уровне 20-30%. Закономерный исход после матча с Серундело
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Панарин против Диктатора
Ответ j4romir
А кто играл в трех финалах ТБШ и не выигрывал титул при этом ни разу? Я к тому, что Рууд скорее всего опять в финале будет и отлетит там быстренько.
тех, кто никогда не выходил в финалы тбш, - армия
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Каспер приятно удивил
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pasha Saotsera
Ответ Евгений Фабиянчук
Это будет легендарный полуфинал - у обоих по одной победе над топ-10 на тбш (и у обоих в 1/4 РГ, кстати, но в разные годы!). Возможно, никто не захочет побеждать…
👍😂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Фабиянчук
Ответ Sincere
но щас-то Зверев не в топ-10) в этом плане Касперу должно быть проще😂
Кстати, я об этом совсем не подумал) в таком случае фаворит очевиден
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
Ответ Sincere
у него первая победа была как раз на прошлом РГ над Алькарасом)
Точно , спасибо )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Omniscius
Ответ j4romir
А кто играл в трех финалах ТБШ и не выигрывал титул при этом ни разу? Я к тому, что Рууд скорее всего опять в финале будет и отлетит там быстренько.
В Открытой эре Тони Роуч был с финалом Уима и двумя на ЮСО, правда он до ОЭ выигрывал РГ, но формально подходит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мандалай
По личкам 2:1 в пользу немца (все 3 на харде), но последнюю очную встречу выиграл норг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
А Саша до сих пор без побед над топ 10 на ТБШ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rjcnbr
Нижняя сетка класс, конечно. Уже третий финал для Рууда (думаю для Сашеньки тут без шансов будет в пф), где его будет ждать страшное...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий