Медведев об образе злодея: «Я просто стараюсь быть собой»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своем характере.

Его спросили, нравится ли ему быть в роли злодея.

«Я просто стараюсь быть собой. Я знаю, что делаю ошибки: иногда схожу с ума на корте и подаю плохой пример, хотя не должен этого делать. Но иногда я подаю хороший пример, и это здорово. Так что если люди думают, что я злодей, то это их представление обо мне на корте. Возможно, они правы, но я просто стараюсь быть собой.

И если у меня есть друзья, которые меня любят, это здорово. Наверное, я был бы не так счастлив без друзей. К счастью, у меня есть друзья, которые знают, какой я в реальной жизни, что я могу быть спокойным и расслабленным. Не то, что иногда на корте».

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4 комментария

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Никита Волк
Быть собой не зазорно. Зазорно подстраиваться под людей и стараться быть тем, кем не являешься
+9
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+6
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Ben Shelton
многие в туре любят его именно за умение быть собой. за этим очень интересно и смешно наблюдать
+9
-5
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