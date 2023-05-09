Медведев о жалобах на размер корта: «Каждый раз, когда у меня недостаточно места на приеме, я расстраиваюсь, потому что не могу показать свой лучший теннис»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Mutua Madrid Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что в Мадриде жаловался на размер корта.

По ходу матча с Асланом Карацевым он вызвал на корт супервайзера и сказал: «Это второй корт турнира. Вчера [на центральном корте] я принимал и мог выбирать позицию. А когда я принимаю на втором корте турнира, у меня возникают дополнительные препятствия – хотя я вторая ракетка мира (на самом деле третья – Sports.ru). Я просто не могу отойти подальше».

– Сегодня я тренировался с Фрицем. Он нанес несколько хороших ударов, и когда я бежал за ними, то касался ограждения и из-за этого проигрывал розыгрыши. Я сразу подумал о Мадриде.

Мне бы хотелось, чтобы каждый корт был 10 метров в длину и в ширину [за задними и боковыми линиями], но я понимаю, что это невозможно. Каждый раз, когда у меня недостаточно места на приеме, я расстраиваюсь, потому что не могу показать свой лучший теннис.

Медведев снова бухтел – на слишком маленький корт. И проиграл возродившемуся Карацеву 

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2 комментария

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Ромарио163
Даня, мы с тобой и за тебя. Хотим продолжения банкета
+8
0
+8
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Kontiolahti
Каждый раз, когда ты расстраиваешься, Даня, весь мир об этом в курсе.
+6
-2
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