Даниил Медведев: «Я всегда говорил в контексте грунта, что мне не хватает времени на тренировки. После Майами есть три дня, а потом турнир, турнир, турнир»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, что он должен делать, чтобы хорошо играть на грунте.

– Очевидно, больше играть с вращением. Также очень важно скольжение. В моем случае это всегда было проблемой. После поражения в Мадриде я несколько дней здесь тренировался и старался сосредоточиться на скольжении, работал над движением по корту.

Я всегда говорил в контексте грунта, что мне не хватает времени [на тренировки]. После Майами есть три дня, а потом турнир, турнир, турнир. На тренировки почти нет времени.

Последние два дня я неплохо играл, доставлял соперникам трудности. Опять же, ты никогда не знаешь. Я все это сказал, но, может быть, в первом матче все будет по-другому. Но всегда здорово иметь возможность потренироваться. Я был очень этому рад.

Медведев не любит грунт, потому что он ломает его игру (и пачкает одежду). Из-за чего это происходит? И сможет ли он побеждать на глине?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий