Медведев об отношении к нему в туре: «Ничего не изменилось. Друзья остались моими друзьями»

Даниил Медведев ответил, повлияли ли на его общение с людьми в туре последние 15 месяцев.

Его спросили об отношениях с игроками и турнирами, помимо прошлогоднего уимблдонского бана и допуска на турнир в этом году.

«Мне нравится, когда люди сами решают с учетом того, что обо мне знают. И это касается каждого игрока.

Не думаю, что отношения изменились, потому что они знают, какой я человек и знают мою позицию. Я могу говорить с ними на разные темы. Друзья в туре остались моими друзьями. Отношения с ребятами, с которыми мы меньше общались, тоже не изменились.

Конечно, есть общественное мнение... Есть люди, которые видят меня только на корте или не разбираются в теннисе, но знают мою фамилию – Медведев. Их отношение могло измениться, но они не знают меня в реальной жизни.

То же касается турниров. Я знаю всех директоров турниров, всех сотрудников ATP, вас, ребята. Конечно, мы не ходим вместе ужинать, но вы видите меня здесь и можете решить, нравлюсь я вам или нет.

Если отвечать на ваш вопрос, то ничего не изменилось. Я люблю теннис, и мне нравится быть в туре».

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