Медведев об отношении к нему в туре: «Ничего не изменилось. Друзья остались моими друзьями»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев ответил, повлияли ли на его общение с людьми в туре последние 15 месяцев.

Его спросили об отношениях с игроками и турнирами, помимо прошлогоднего уимблдонского бана и допуска на турнир в этом году.

«Мне нравится, когда люди сами решают с учетом того, что обо мне знают. И это касается каждого игрока.

Не думаю, что отношения изменились, потому что они знают, какой я человек и знают мою позицию. Я могу говорить с ними на разные темы. Друзья в туре остались моими друзьями. Отношения с ребятами, с которыми мы меньше общались, тоже не изменились.

Конечно, есть общественное мнение... Есть люди, которые видят меня только на корте или не разбираются в теннисе, но знают мою фамилию – Медведев. Их отношение могло измениться, но они не знают меня в реальной жизни.

То же касается турниров. Я знаю всех директоров турниров, всех сотрудников ATP, вас, ребята. Конечно, мы не ходим вместе ужинать, но вы видите меня здесь и можете решить, нравлюсь я вам или нет.

Если отвечать на ваш вопрос, то ничего не изменилось. Я люблю теннис, и мне нравится быть в туре».

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8 комментариев

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canuck andreyka
Прошлой ночью сон приснился: летим мы всей семьей из Австралии и в салоне Даня с командой, возвращаются с АО! Полет длинный и в какой-то момент мы с женой зависаем с Даней в баре и начинаем ему втулять, что он на корте делал не так, а он так терпеливо слушает и с извиняющимся видом объясняет, почему то и се работать не будет. И уже в аэропорту назначения до нас доходит, что мы так и не сделали селфи с ним 🤷🏼‍♂️🤣
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Dikki Shelton
Это радует. Хорошо что есть настоящие друзья ☺
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Buhmichael
На Чемпе фул вью выложили. с этого отрывка, почитайте. Неплохое. Про Аслана очень лестно сказал.

https://www.championat.com/tennis/article-5097497-daniil-medvedev-kogda-igraet-na-masterse-v-rime-2023-kto-sopernik-chto-skazal-na-press-konferencii.html
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генгбенг
у этого всё вась вась
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