Уткин о нецензурных криках Котова в адрес мамы: «Не спешите его осуждать. По степени ########## «теннисные родители» далеко превосходят всех остальных»

Василий Уткин прокомментировал слова Павла Котова в адрес мамы во время матча в Мадриде.

В трансляцию попало, как он крикнул: «Мам, если ты сейчас не завалишь #####, я дам мячиком в тебя, это понятно?»

«Наверняка вы видели сегодня это, видос порвал спортивное утро в телеграме: юный теннисист Котов просит сидящую на трибуне маму «завалить #####».

За всеобщим осуждением я бы напомнил, что по степени и частоте ########## «теннисные родители» далеко превосходят всех остальных. Конечно, я не знаю, каковы отношения в семействе Котовых, но вообще-то я бы оценил шансы на то, что происходит в этой сцене, как 50/50.

Вот, например, вспомнить Алису Клейбанову, была такая теннисистка успешная. Она еще болела лимфомой Ходжкина, из-за чего и свернула карьеру.

Алиса всегда была крупная девочка, и обычно в молодежных турнирах играла с соперницами старше на год-два. Мама плотно опекала ее. Сверхплотно и сверхтребовательно. Только вперед, только победы…

И однажды в тинейджерстве Клейбанова проиграла финал. Соперница, как всегда, была заметно старше. После этого мама остригла ее наголо.

Много случаев было. Везет с родителями не всем. Не спешите осуждать теннисиста Котова, у него вправду могли быть причины», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе