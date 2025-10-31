  • Спортс
  Синнер о том, что может стать первым после «Мастерса» в Париже: «Сейчас я не думаю о рейтинге»
2

Синнер о том, что может стать первым после «Мастерса» в Париже: «Сейчас я не думаю о рейтинге»

Янник Синнер оценил победу над Беном Шелтоном в 1/4 финала в Париже – 6:3, 6:3.

Итальянец впервые вышел в полуфинал парижского «Мастерса».

– Очень рад. Это действительно тяжелый матч – понимал это еще до выхода на корт. Против такого соперника сложно контролировать игру – у него потрясающая подача. Но я чувствовал, что хорошо принимаю, и с задней линии тоже действовал надежно и агрессивно. Очень доволен тем, как сегодня сыграл. Посмотрим, что будет дальше. Завтра будет физически сложный матч – посмотрим, как буду себя чувствовать. Сегодняшний день получился отличным, я доволен.

– Сейчас многое стоит на кону – борьба за первую строчку рейтинга, приближается Турин. Что для тебя значит выход в полуфинал Парижа?

– Сейчас я не думаю о рейтинге. Все это – просто следствие того, как я играю. Мы идем день за днем. Каждый матч – это новое испытание, сегодня было одно из самых трудных, и я рад, что справился. Что будет, то будет. Но в целом выйти в полуфинал Парижа в конце такого длинного сезона, после всех тех замечательных результатов, – это здорово. Я никогда не воспринимаю успехи как что-то само собой разумеющееся. Рад быть в этой позиции.

Завтра очень важный день, с нетерпением жду матча. Публика здесь потрясающая – она заряжает нас по полной, независимо от того, кто играет. Посмотрим, что будет завтра, – сказал Синнер в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
